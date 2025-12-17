Видео
Главная Спорт Абрамович не отдал Украине деньги от продажи Челси — что известно

Абрамович не отдал Украине деньги от продажи Челси — что известно

Ua ru
Дата публикации 17 декабря 2025 16:21
Продажа Челси обернулась для Абрамовича серьезной проблемой
Роман Абрамович на трибуне стадиона. Фото: УНИАН

Правительство Великобритании направило Роману Абрамовичу требование выполнить условия продажи лондонского клуба "Челси" и передать Украине 2,5 млрд фунтов.

Речь идет о средствах, полученных от сделки, которая была одобрена уже после начала полномасштабного вторжения России, несмотря на действующие санкции против российского олигарха, сообщает The Sun.

Разрешение на продажу клуба было выдано при четком условии: вся сумма должна быть направлена через благотворительные механизмы на помощь пострадавшим от войны в Украине. Средства предназначались для восстановления жилья, медицинской поддержки, протезирования и других гуманитарных нужд, однако до настоящего момента они так и не были использованы по назначению. 

Роман Абрамович
Роман Абрамович (справа) с бывшим владельцем "Металлиста" Александром Ярославским и его женой. Фото: УНИАН

Почему средства Абрамовича до сих пор заморожены

Средства от сделки находятся на специальном банковском счете и заблокированы без индивидуальной лицензии казначейства Великобритании. Срок предоставления такой лицензии подходит к завершению, а обязательство со стороны Абрамовича формально остается невыполненным, что создало правовую коллизию с серьезными последствиями для всех сторон.

По оценкам журналистов, Абрамович может выбрать судебный путь и попытаться оспорить требование, аргументируя это отсутствием Украины как стороны сделки. В случае проигрыша средства будут списаны принудительно по решению суда, что позволит реализовать условия соглашения, но уже без добровольного участия бывшего владельца "Челси". 

Великобритания спорт футбол Челси Роман Абрамович война в Украине
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
