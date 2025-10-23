Абрамович нацелился на Галатасарай — что стоит за слухами

Роман Абрамович на стадионе "Челси". Фото: Getty Images/Alexander Hassenstein

Известный российский миллиардер Роман Абрамович вновь оказался в центре футбольных обсуждений. На этот раз его возможной целью называют турецкий клуб "Галатасарай".

Олигарх приобрел особняк в Стамбуле и может готовиться к возвращению в футбол через покупку контрольного пакета акций, сообщает Fanatik.

Представители Романа Абрамовича опровергли эту информацию, подчеркнув, что предприниматель не планирует покупать ни "Галатасарай", ни какой-либо другой клуб. Тем не менее новость вызвала волну интереса: в Турции активно обсуждают возможное влияние Абрамовича на трансферную политику клуба, который недавно проявлял интерес к игрокам с опытом игры в России — Сафонову, Кисляку и Сперцяну.

Игроки "Галатасарая" перед матчем. Фото: Reuters/Murad Sezer

Что скрывается за слухами о "Галатасарае"

Факт покупки особняка в Стамбуле лишь подогрел разговоры о возможных планах миллиардера. Некоторые источники связывают этот шаг с желанием обосноваться в Турции, другие — с чисто личными мотивами. После продажи "Челси" Абрамович действительно не появлялся на футбольных матчах и избегал публичных комментариев на спортивные темы.

При этом история его управления "Челси" остается одной из самых успешных в мировом футболе. Абрамович купил лондонский клуб в 2003 году примерно за 140 млн фунтов, а продал его в 2022 году за около 2,5 млрд фунтов. За 19 лет при нем "Челси" выиграл 5 титулов Премьер-лиги, 2 Лиги чемпионов, 2 Лиги Европы, 5 Кубков Англии и 3 Кубка лиги.

