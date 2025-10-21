Шапаренко может покинуть Динамо зимой - есть интерес в Европе

Стало известно, какие клубы из топ-лиг интересуются Шапаренком
Центральный полузащитник киевского "Динамо" Николай Шапаренко давно стремится покинуть УПЛ. Футболист хочет перейти на более высокий уровень, и в клубе готовы рассмотреть его продажу.
Сейчас в Европе есть клубы, которые заинтересованы в Шапаренко, сообщил паблик Legioners.ua.
Шапаренко может покинуть киевское "Динамо"
Лидер киевского "Динамо" в январе 2026 года, во время зимнего трансферного окна, может перейти в европейский клуб.
По информации источников, за ним следят немецкий "Штутгарт", турецкие "Галатасарай" и "Трабзонспор", итальянская "Фиорентина", французская "Ницца" и греческий "Олимпиакос".
Шапаренко заинтересован в переходе в один из клубов топ-5 лиг, поэтому в приоритете — Германия, Италия и Франция.
Контракт Николая с "Динамо" действует до сентября 2026 года, а портал "Трансфермаркт" оценивает его в 11 млн евро.
В этом сезоне Шапаренко в 15 матчах забил два гола и отдал четыре ассиста.
