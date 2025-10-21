Шапаренко может покинуть Динамо зимой - есть интерес в Европе

Николай Шапаренко. Фото: "Динамо" Киев

Центральный полузащитник киевского "Динамо" Николай Шапаренко давно стремится покинуть УПЛ. Футболист хочет перейти на более высокий уровень, и в клубе готовы рассмотреть его продажу.

Сейчас в Европе есть клубы, которые заинтересованы в Шапаренко, сообщил паблик Legioners.ua.

Реклама

Читайте также:

Николай Шапаренко. Фото: "Динамо" Киев

Шапаренко может покинуть киевское "Динамо"

Лидер киевского "Динамо" в январе 2026 года, во время зимнего трансферного окна, может перейти в европейский клуб.

По информации источников, за ним следят немецкий "Штутгарт", турецкие "Галатасарай" и "Трабзонспор", итальянская "Фиорентина", французская "Ницца" и греческий "Олимпиакос".

Шапаренко заинтересован в переходе в один из клубов топ-5 лиг, поэтому в приоритете — Германия, Италия и Франция.

Контракт Николая с "Динамо" действует до сентября 2026 года, а портал "Трансфермаркт" оценивает его в 11 млн евро.

В этом сезоне Шапаренко в 15 матчах забил два гола и отдал четыре ассиста.

Напомним, ранее Виктор Вацко сделал неожиданный прогноз на чемпионство в УПЛ.

Защитник киевского "Динамо" Денис Попов побил лидера луганской "Зари", но есть нюанс.

Один из талантов "Динамо" может перейти в житомирское "Полесье".