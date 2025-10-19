Видео
Главная Спорт Динамо перед игрой ЛК потеряло Ярмоленко и еще пять игроков

Динамо перед игрой ЛК потеряло Ярмоленко и еще пять игроков

Ua ru
Дата публикации 19 октября 2025 15:11
обновлено: 15:12
Динамо потеряло шестерых игроков перед матчем Лиги конференций с Самсунспором
Андрей Ярмоленко. Фото: "Динамо" Киев

Киевское "Динамо" готовится ко второму туру Лиги конференций. Столичный клуб сыграет против турецкого "Самсунспора". К этой игре команда подходит с кадровыми потерями.

О лазарете "Динамо" сообщили на официальном сайте клуба.

Читайте также:
Андрей Ярмоленко
Андрей Ярмоленко. Фото: "Динамо" Киев

"Динамо" потеряло шестерых футболистов

Команда Александра Шовковского готовится к игре без шестерых футболистов, из которых пятеро из основного состава.

Андрей Ярмоленко пропустит поединок из-за простуды. Лидер клуба, который недавно восстановился от травмы, сыграл против "Зари" (1:1) 18 октября, но после игры простудился.

Николай Шапаренко, Александр Тымчик и Владислав Дубинчак продолжают восстановление после повреждений икроножных мышц.

Более длительная реабилитация у центрального защитника Кристиана Биловара, у которого повреждение приводящей мышцы.

Позитивные новости от Анхеля Торреса, который он завершает курс реабилитации после мышечной травмы. Он близок к возвращению в общую группу тренировок.

Напомним, ранее известный эксперт Виктор Леоненко посоветовал кандидатов на замену главного тренера "Динамо".

Жена абсолютного чемпиона по боксу Александра Усика Екатерина появилась на церемонии в прозрачном платье.

Украинская красавица Юлия Левченко поразила своих поклонников.

футбол Динамо Андрей Ярмоленко Лига Конференций Николай Шапаренко
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
