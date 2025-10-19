Відео
Динамо перед грою ЛК втратило Ярмоленка та ще п'ять гравців

Динамо перед грою ЛК втратило Ярмоленка та ще п'ять гравців

Дата публікації: 19 жовтня 2025 15:11
Оновлено: 15:12
Динамо втратило шістьох гравців перед матчем Ліги конференцій із Самсунспором
Андрій Ярмоленко. Фото: "Динамо" Київ

Київське "Динамо" готується до другого туру Ліги конференцій. Столичний клуб зіграє проти турецького "Самсунспора". До цієї гри команда підходить з кадровими втратами.

Про лазарет "Динамо" повідомили на офіційному сайті клубу.

Андрей Ярмоленко
Андрій Ярмоленко. Фото: "Динамо" Київ

"Динамо" втратило шістьох футболістів

Команда Олександра Шовковського готується до гри без шістьох футболістів, з яких п’ятеро з основного складу.

Андрій Ярмоленко пропустить поєдинок через застуду. Лідер клубу, який нещодавно відновився від травми, зіграв проти "Зорі" (1:1) 18 жовтня, але після гри застудився.

Микола Шапаренко, Олександр Тимчик та Владислав Дубінчак продовжують відновлення після пошкоджень литкових м’язів.

Більш тривала реабілітація у центрального захисника Крістіана Біловара, у якого пошкодження ведучого м’язу.

Позитивні новини від Анхеля Торреса, який він завершує курс реабілітації після м’язової травми. Він близький до повернення до загальної групи тренувань.

Нагадаємо, раніше відомий експерт Віктор Леоненко порадив кандидатів на заміну головного тренера "Динамо".

футбол Динамо Андрій Ярмоленко Ліга Конференцій Микола Шапаренко
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
