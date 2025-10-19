Динамо втратило шістьох гравців перед матчем Ліги конференцій із Самсунспором

Андрій Ярмоленко. Фото: "Динамо" Київ

Київське "Динамо" готується до другого туру Ліги конференцій. Столичний клуб зіграє проти турецького "Самсунспора". До цієї гри команда підходить з кадровими втратами.

Про лазарет "Динамо" повідомили на офіційному сайті клубу.

"Динамо" втратило шістьох футболістів

Команда Олександра Шовковського готується до гри без шістьох футболістів, з яких п’ятеро з основного складу.

Андрій Ярмоленко пропустить поєдинок через застуду. Лідер клубу, який нещодавно відновився від травми, зіграв проти "Зорі" (1:1) 18 жовтня, але після гри застудився.

Микола Шапаренко, Олександр Тимчик та Владислав Дубінчак продовжують відновлення після пошкоджень литкових м’язів.

Більш тривала реабілітація у центрального захисника Крістіана Біловара, у якого пошкодження ведучого м’язу.

Позитивні новини від Анхеля Торреса, який він завершує курс реабілітації після м’язової травми. Він близький до повернення до загальної групи тренувань.

