Шапаренко може покинути Динамо взимку — є інтерес в Європі

Микола Шапаренко. Фото: "Динамо" Київ

Центральний півзахисник київського "Динамо" Микола Шапаренко давно прагне покинути УПЛ. Футболіст хоче перейти на вищий рівень, і в клубі готові розглянути його продаж.

Наразі в Європі є клуби, які зацікавлені в Шапаренку, повідомив паблік Legioners.ua.

Шапаренко може залишити київське "Динамо"

Лідер київського "Динамо" у січні 2026 року, під час зимового трансферного вікна, може перейти до європейського клубу.

За інформацією джерел, за ним стежать німецький "Штутгарт", турецькі "Галатасарай" та "Трабзонспор", італійська "Фіорентина", французька "Ніцца" та грецький "Олімпіакос".

Шапаренко зацікавлений у переході до одного з клубів топ-5 ліг, тому в пріоритеті — Німеччина, Італія та Франція.

Контракт Миколи з "Динамо" діє до вересня 2026 року, а портал "Трансфермаркт" оцінює його в 11 млн євро.

Цього сезону Шапаренко у 15 матчах забив два голи та віддав чотири асисти.

