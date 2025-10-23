Абрамович націлився на Галатасарай — що стоїть за чутками

Роман Абрамович на стадіоні "Челсі". Фото: Getty Images/Alexander Hassenstein

Відомий російський мільярдер Роман Абрамович знову опинився в центрі футбольних обговорень. Цього разу його можливою метою називають турецький клуб "Галатасарай".

Олігарх придбав особняк у Стамбулі та може готуватися до повернення у футбол через купівлю контрольного пакета акцій, повідомляє Fanatik.

Представники Романа Абрамовича спростували цю інформацію, наголосивши, що підприємець не планує купувати ні "Галатасарай", ні будь-який інший клуб. Проте новина викликала хвилю інтересу: у Туреччині активно обговорюють можливий вплив Абрамовича на трансферну політику клубу, який нещодавно виявляв інтерес до гравців із досвідом гри в Росії — Сафонова, Кисляка та Сперцяна.

Гравці "Галатасарая" перед матчем. Фото: Reuters/Murad Sezer

Що ховається за чутками про "Галатасарай"

Факт купівлі особняка в Стамбулі лише підігрів розмови про можливі плани мільярдера. Деякі джерела пов'язують цей крок із бажанням влаштуватися в Туреччині, інші — з суто особистими мотивами. Після продажу "Челсі" Абрамович дійсно не з'являвся на футбольних матчах та уникав публічних коментарів на спортивні теми.

При цьому історія його управління "Челсі" залишається однією з найуспішніших у світовому футболі. Абрамович купив лондонський клуб у 2003 році приблизно за 140 млн фунтів, а продав його у 2022 році за близько 2,5 млрд фунтів. За 19 років при ньому "Челсі" виграв 5 титулів Прем'єр-ліги, 2 Ліги чемпіонів, 2 Ліги Європи, 5 Кубків Англії та 3 Кубки ліги.

