Україна
Абрамович не хочет отдавать Украине деньги за Челси

Абрамович не хочет отдавать Украине деньги за Челси

Ua ru
Дата публикации 27 декабря 2025 22:35
Абрамович блокирует передачу 2,3 млрд фунтов Украине после продажи Челси
Роман Абрамович. Фото: Getty Images

После продажи "Челси" российский олигарх Роман Абрамович должен был отдать заработанные средства Украине. Однако, он под разными причинами затягивал передачу средств.

Сейчас же он вообще отказывается их отдавать и будет за них бороться, сообщил портал The Times.

Читайте также:
Роман Абрамович
Роман Абрамович. Фото: Reuters

Абрамович будет бороться с правительством Великобритании

Абрамовича почти четыре года назад заставили продать лондонский "Челси" после введения санкций. Сумма сделки составила около 2,3 млрд фунтов стерлингов, которые британское правительство обязало направить на гуманитарную помощь Украине. Несмотря на публичные обещания, эти средства до сих пор заблокированы на счетах в Великобритании.

В Украине деньги должны были быть использованы на закупку медицинского оборудования, помощь гражданскому населению и поддержку регионов вблизи линии фронта. Однако процесс перечисления неоднократно останавливался из-за разногласий относительно целевого использования средств. Абрамович настаивал на том, чтобы часть суммы направить на пострадавших от войны россиян.

Зато правительство Великобритании требует, чтобы вся сумма была использована исключительно на гуманитарные нужды Украины.

В декабре премьер-министр Кир Стармер публично заявил, что Абрамович должен выполнить обязательства, взятые при продаже "Челси", и перечислить средства Украине. Британское правительство не исключает применения судебного принуждения.

Параллельно стало известно, что Абрамович нанял ведущих юристов и пытается затянуть процесс. Окончательное решение о судьбе средств должен принять британский суд.

Напомним, Абрамович вскоре может купить новый клуб.

Также ранее легенда сборной Англии вступился за Абрамовича.

Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
