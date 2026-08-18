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Главная Спорт Чемпион мира из Барселоны обогнал Ямаля в рейтинге Golden Boy

Чемпион мира из Барселоны обогнал Ямаля в рейтинге Golden Boy

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Дата публикации 18 августа 2026 16:16
Кубарси обогнал Ямаля и возглавил обновленный рейтинг Golden Boy 2026
Пау Кубарси с Дональдом Трампом во время церемонии награждения ЧМ-2026. Фото: Reuters

Защитник "Барселоны" и сборной Испании Пау Кубарси после успешного выступления на чемпионате мира-2026, где он стал лучшим молодым игроком турнира, возглавил обновленный рейтинг претендентов на престижную премию Golden Boy 2026. Второе место занимает его одноклубник Ламин Ямаль.

Об изменениях в рейтинге сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на официальный аккаунт премии Golden Boy.

Ламин Ямаль
Ламин Ямаль. Фото: Reuters

Кто входит в топ-10

В тройку также вошел Ян Диоманде из мадридского "Реала". Летом вингер перешел в испанский гранд из немецкого "РБ Лейпциг".

В десятку претендентов также попали Уоррен Заир-Эмери ("ПСЖ"), Айюб Буадди ("Лилль"), Виктор Фрохольдт ("Порту"), Райан Витор ("Борнмут"), Эндрик ("Реал"), Эли Крупи ("Борнмут") и Эстевао Виллиан ("Челси").

Пау Кубарси
Обновлённый рейтинг Golden Boy 2026. Фото: Golden Boy

Премия Golden Boy ежегодно присуждается лучшему футболисту в возрасте до 21 года, выступающему в одном из пяти ведущих европейских чемпионатов.

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Получить эту награду можно только один раз за карьеру. Именно поэтому Ямаль, ставший лауреатом Golden Boy в 2024 году, не сможет повторно завоевать эту награду, несмотря на свое присутствие в рейтинге претендентов.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что тренер "Аль-Хиляля" Симоне Индзаги выгнал Карима Бензема.

Ранее Новини.LIVE писал о решении испанской "Жироны" относительно конфликта с Виктором Цыганковым.

Барселона Golden Boy Ламин Ямал Пау Кубарси Ян Диоманде
Агабекян Карен - редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Агабекян Карен

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