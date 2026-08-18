Кубарсі обійшов Ямаля та очолив оновлений рейтинг Golden Boy 2026

Чемпіон світу з Барселони обійшов Ямаля в рейтингу Golden Boy
Захисник "Барселони" та збірної Іспанії Пау Кубарсі після успішного виступу на чемпіонаті світу-2026, де він став найкращим молодим гравцем турніру, очолив оновлений рейтинг претендентів на престижну премію Golden Boy 2026. Другу позицію посідає його одноклубник Ламін Ямаль.
Про зміни в рейтингу повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на офіційний акаунт премії Golden Boy.
Хто входить до топ-10
До трійки також увійшов Ян Діоманде з мадридського "Реала". Влітку вінгер перейшов до іспанського гранда з німецького "РБ Лейпциг".
До десятки претендентів також потрапили Воррен Заїр-Емері ("ПСЖ"), Айюб Буадді ("Лілль"), Віктор Фрохольдт ("Порту"), Раян Вітор ("Борнмут"), Ендрік ("Реал"), Елі Крупі ("Борнмут") та Естевао Вілліан ("Челсі").
Премію Golden Boy щороку вручають найкращому футболісту віком до 21 року, який виступає в одному з топ-5 європейських чемпіонатів.
Отримати цю нагороду можна лише один раз за кар'єру. Саме тому Ямаль, який став лауреатом Golden Boy у 2024 році, не зможе повторно здобути відзнаку, попри свою присутність у рейтингу претендентів.
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