Украинец Руднев стал чемпионом UAE Warriors после удушения соперника

Владислав Руднев. Фото: instagram.com/rudnev_champ/

Украинский боец Владислав Руднев продолжил свою победную серию и стал чемпионом престижной лиги UAE Warriors в ОАЭ. Представитель Донетчины досрочно одолел армянина Мартума Межлумяна в титульном поединке в легком весе.

О победе Руднева сообщил портал Новини.LIVE.

Руднев стал ближе к UFC

Бой за чемпионский пояс состоялся на турнире UAE Warriors 71 в Абу-Даби. Для украинца это было уже четвертое выступление в рамках этой организации, и именно в этот раз он получил шанс побороться за титул, хотя и вышел на замену на коротком уведомлении.

Руднев не стал затягивать поединок и решил все уже в стартовом раунде. Украинец быстро перевел соперника в партер, занял доминирующую позицию и провел удушающий прием. Межлумян не смог выбраться из захвата и досрочно сдался.

Финиш произошел менее чем за минуту до завершения первого раунда. Для Руднева эта победа стала 13-й в профессиональной карьере, и до сих пор украинец не потерпел ни одного поражения в ММА.

После завершения поединка спортсмен эмоционально обратился к украинским болельщикам и заявил, что чемпионский пояс едет в Украину.

Владислав Руднев известен не только выступлениями в смешанных единоборствах. Боец из Краматорска является одним из самых успешных украинских самбистов последних лет. В его активе — пять титулов чемпиона мира и четыре победы на чемпионатах Европы. Также в 2025 году украинец получил два "золота" на Всемирных играх.

