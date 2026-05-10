Українець Руднєв став чемпіоном UAE Warriors після задушення суперника

Чемпіон світу з самбо Руднєв переміг вірменина та виграв титул в ОАЕ
Український боєць Владислав Руднєв продовжив свою переможну серію та став чемпіоном престижної ліги UAE Warriors в ОАЕ. Представник Донеччини достроково здолав вірменина Мартума Межлумяна у титульному поєдинку в легкій вазі.
Про перемогу Руднєва повідомив портал Новини.LIVE.
Руднєв став ближче до UFC
Бій за чемпіонський пояс відбувся на турнірі UAE Warriors 71 в Абу-Дабі. Для українця це був уже четвертий виступ у межах цієї організації, і саме цього разу він отримав шанс поборотися за титул, хоча й вийшов на заміну на короткому повідомленні.
元RIZIN戦士でコンバットサンボ世界王者のVladislav Rudnev🇺🇦13-0、実力者Mezhlumyanに1R一本勝ちでUAEWライト級王者に！— アンディ・ジョーンズ (@zPYYWv6AgZM42RQ) May 10, 2026
アピールし続けているUFC参戦へまた一歩前進
Руднєв не став затягувати поєдинок та вирішив усе вже у стартовому раунді. Українець швидко перевів суперника в партер, зайняв домінуючу позицію та провів задушливий прийом. Межлумян не зміг вибратися із захоплення та достроково здався.
Фініш стався менш ніж за хвилину до завершення першого раунду. Для Руднєва ця перемога стала 13-ю у професійній кар’єрі, і досі українець не зазнав жодної поразки в ММА.
Після завершення поєдинку спортсмен емоційно звернувся до українських уболівальників та заявив, що чемпіонський пояс їде до України.
Владислав Руднєв відомий не лише виступами у змішаних єдиноборствах. Боєць із Краматорська є одним із найуспішніших українських самбістів останніх років. У його активі — п’ять титулів чемпіона світу та чотири перемоги на чемпіонатах Європи. Також у 2025 році українець здобув два "золота" на Всесвітніх іграх.
