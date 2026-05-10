Українець Руднєв став чемпіоном UAE Warriors після задушення суперника

Український боєць Владислав Руднєв продовжив свою переможну серію та став чемпіоном престижної ліги UAE Warriors в ОАЕ. Представник Донеччини достроково здолав вірменина Мартума Межлумяна у титульному поєдинку в легкій вазі.

Руднєв став ближче до UFC

Бій за чемпіонський пояс відбувся на турнірі UAE Warriors 71 в Абу-Дабі. Для українця це був уже четвертий виступ у межах цієї організації, і саме цього разу він отримав шанс поборотися за титул, хоча й вийшов на заміну на короткому повідомленні.

Руднєв не став затягувати поєдинок та вирішив усе вже у стартовому раунді. Українець швидко перевів суперника в партер, зайняв домінуючу позицію та провів задушливий прийом. Межлумян не зміг вибратися із захоплення та достроково здався.

Фініш стався менш ніж за хвилину до завершення першого раунду. Для Руднєва ця перемога стала 13-ю у професійній кар’єрі, і досі українець не зазнав жодної поразки в ММА.

Після завершення поєдинку спортсмен емоційно звернувся до українських уболівальників та заявив, що чемпіонський пояс їде до України.

Владислав Руднєв відомий не лише виступами у змішаних єдиноборствах. Боєць із Краматорська є одним із найуспішніших українських самбістів останніх років. У його активі — п’ять титулів чемпіона світу та чотири перемоги на чемпіонатах Європи. Також у 2025 році українець здобув два "золота" на Всесвітніх іграх.

