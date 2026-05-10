Головна Спорт Чемпіон світу з самбо Руднєв переміг вірменина та виграв титул в ОАЕ

Дата публікації: 10 травня 2026 22:22
Українець Руднєв став чемпіоном UAE Warriors після задушення суперника
Владислав Руднєв. Фото: instagram.com/rudnev_champ/

Український боєць Владислав Руднєв продовжив свою переможну серію та став чемпіоном престижної ліги UAE Warriors в ОАЕ. Представник Донеччини достроково здолав вірменина Мартума Межлумяна у титульному поєдинку в легкій вазі.

Про перемогу Руднєва повідомив портал Новини.LIVE.

Руднєв став ближче до UFC

Бій за чемпіонський пояс відбувся на турнірі UAE Warriors 71 в Абу-Дабі. Для українця це був уже четвертий виступ у межах цієї організації, і саме цього разу він отримав шанс поборотися за титул, хоча й вийшов на заміну на короткому повідомленні.

Руднєв не став затягувати поєдинок та вирішив усе вже у стартовому раунді. Українець швидко перевів суперника в партер, зайняв домінуючу позицію та провів задушливий прийом. Межлумян не зміг вибратися із захоплення та достроково здався.

Читайте також:

Фініш стався менш ніж за хвилину до завершення першого раунду. Для Руднєва ця перемога стала 13-ю у професійній кар’єрі, і досі українець не зазнав жодної поразки в ММА.

Після завершення поєдинку спортсмен емоційно звернувся до українських уболівальників та заявив, що чемпіонський пояс їде до України.

Владислав Руднєв відомий не лише виступами у змішаних єдиноборствах. Боєць із Краматорська є одним із найуспішніших українських самбістів останніх років. У його активі — п’ять титулів чемпіона світу та чотири перемоги на чемпіонатах Європи. Також у 2025 році українець здобув два "золота" на Всесвітніх іграх.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE писав, що легендарний Девід Бекхем визначив найвидатнішого футболіста в історії.

Крім того, Новини.LIVE повідомляв про видовищний титульний поєдинок, у якому Даніель Дюбуа здобув чемпіонський пояс після перемоги над Фабіо Вордлі.

ММА змішані єдиноборства Владислав Руднєв
Андрій Андрущак - Редактор
Автор:
Андрій Андрущак
