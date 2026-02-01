Владислав Руднєв висловився про підтримку України

Шість разів підіймав наш прапор — Руднєв про підтримку України
Український самбіст Владислав Руднєв заявив, що світу потрібно нагадувати про підтримку України. За його словами, він шість разів підіймав наш прапор на світових першостях.
Про це Владислав Руднєв розповів у коментарі журналісту Новини.LIVE Дмитру Шеремету.
Руднєв висловився про підтримку України
Спортсмен розповів, що нашу державу підтримують за кордоном, однак він вважає, що повністю зрозуміти війну можна лише перебуваючи в самій країні.
За словами Руднєва, під час поєдинку з російським спортсменом (у серпні 2025 року Руднєв здолав "нейтрального" росіянина та здобув перемогу в командних змаганнях, — ред.) він виходив у бій із чітким настроєм на перемогу.
"Я розумів, що маю тільки виграти. Я роблю свою роботу в октагоні й на килимі. Наші воїни ЗСУ роблять там (на фронті, — ред.). Я хочу подякувати їм, тому що вони дають змогу виступати", — наголосив шестиразовий чемпіон світу з бойового самбо.
Він додав, що вважає своєю місією постійно нагадувати світу про Україну. Він зазначив, що чотири рази ставав чемпіоном світу із самбо, шість разів підіймав український прапор і чув гімн України на світових першостях, а також неодноразово перемагав на чемпіонатах Європи та Кубках світу.
"Я роблю все можливе, щоб світ знав, де знаходиться Україна і що в нас сильні люди", — зазначив Владислав Руднєв.
