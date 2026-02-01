Владислав Руднєв висловився про підтримку України

Український самбіст Владислав Руднєв. Фото: instagram/rudnev_champ

Український самбіст Владислав Руднєв заявив, що світу потрібно нагадувати про підтримку України. За його словами, він шість разів підіймав наш прапор на світових першостях.

Про це Владислав Руднєв розповів у коментарі журналісту Новини.LIVE Дмитру Шеремету.

Реклама

Читайте також:

Руднєв висловився про підтримку України

Спортсмен розповів, що нашу державу підтримують за кордоном, однак він вважає, що повністю зрозуміти війну можна лише перебуваючи в самій країні.

За словами Руднєва, під час поєдинку з російським спортсменом (у серпні 2025 року Руднєв здолав "нейтрального" росіянина та здобув перемогу в командних змаганнях, — ред.) він виходив у бій із чітким настроєм на перемогу.

"Я розумів, що маю тільки виграти. Я роблю свою роботу в октагоні й на килимі. Наші воїни ЗСУ роблять там (на фронті, — ред.). Я хочу подякувати їм, тому що вони дають змогу виступати", — наголосив шестиразовий чемпіон світу з бойового самбо.

Він додав, що вважає своєю місією постійно нагадувати світу про Україну. Він зазначив, що чотири рази ставав чемпіоном світу із самбо, шість разів підіймав український прапор і чув гімн України на світових першостях, а також неодноразово перемагав на чемпіонатах Європи та Кубках світу.

"Я роблю все можливе, щоб світ знав, де знаходиться Україна і що в нас сильні люди", — зазначив Владислав Руднєв.

Нагадаємо, Олена Рибакіна здолала Аріну Соболенко в фіналі Australian Open.

Раніше Алькарас з історичним рекордом вийшов у фінал Australian Open.