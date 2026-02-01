Владислав Руднев высказался о поддержке Украины

Украинский самбист Владислав Руднев. Фото: instagram/rudnev_champ

Украинский самбист Владислав Руднев заявил, что миру нужно напоминать о поддержке Украины. По его словам, он шесть раз поднимал наш флаг на мировых первенствах.

Об этом Владислав Руднев рассказал в комментарии журналисту Новини.LIVE Дмитрию Шеремету.

Реклама

Читайте также:

Руднев высказался о поддержке Украины

Спортсмен рассказал, что наше государство поддерживают за рубежом, однако он считает, что полностью понять войну можно только находясь в самой стране.

По словам Руднева, во время поединка с российским спортсменом(в августе 2025 года Руднев одолел "нейтрального" россиянина и одержал победу в командных соревнованиях, — ред.) он выходил в бой с четким настроем на победу.

"Я понимал, что должен только выиграть. Я делаю свою работу в октагоне и на ковре. Наши воины ВСУ делают там (на фронте, — ред.). Я хочу поблагодарить их, потому что они позволяют выступать", — подчеркнул шестикратный чемпион мира по боевому самбо.

Он добавил, что считает своей миссией постоянно напоминать миру об Украине. Он отметил, что четыре раза становился чемпионом мира по самбо, шесть раз поднимал украинский флаг и слышал гимн Украины на мировых первенствах, а также неоднократно побеждал на чемпионатах Европы и Кубках мира.

"Я делаю все возможное, чтобы мир знал, где находится Украина и что у нас сильные люди", — отметил Владислав Руднев.

Напомним, Елена Рыбакина одолела Арину Соболенко в финале Australian Open.

Ранее Алькарас с историческим рекордом вышел в финал Australian Open.