Главная Спорт Шестикратный чемпион мира по самбо Руднев в Киеве уничтожил соперника

Шестикратный чемпион мира по самбо Руднев в Киеве уничтожил соперника

Ua ru
Дата публикации 31 января 2026 22:27
Руднев нокаутировал бразильца на турнире в Киеве и попросил контракт с UFC
Владислав Руднев. Фото: BFL

В Киеве состоялся турнир отечественной организации BFL. Главным событием вечера стал бой шестикратного чемпиона мира по боевому самбо FIAS Владислава Руднева.

Для Руднева это был первый за долгое время поединок по правилам профессионального ММА в Украине, сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Победа Руднева и вызов Дане Уайту

Соперником украинца стал бразильский боец Нонато Жуниор, который с самого начала считался андердогом противостояния.

Уже в первом раунде стала очевидной разница в классе между соперниками. Владислав выглядел значительно искуснее бразильца, навязал размен ударами и после серии точных атак отправил оппонента на канвас. От дальнейшего добивания Нонато спас рефери — был зафиксирован нокаут.

Для Руднева эта победа стала 12-й в карьере по правилам ММА и пятой досрочной. Украинец и в дальнейшем остается непобежденным в боях по смешанным единоборствам.

После поединка Руднев обратился к президенту американского промоушена UFC Дане Уайту с просьбой подписать с ним контракт. В организации Владислав может выступать в полусреднем весе, где уже заявлены украинцы Ярослав Амосов и Даниил Донченко.

Лидер сборной Украины стал игроком нидерландского "Аякса".

ММА UFC Боевое самбо Владислав Руднев BFL
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
