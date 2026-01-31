Руднєв нокаутував бразильця на турнірі у Києві та попросив контракт з UFC

Владислав Руднєв. Фото: BFL

У Києві відбувся турнір вітчизняної організації BFL. Головною подією вечора став бій шестиразового чемпіона світу з бойового самбо FIAS Владислава Руднєва.

Для Руднєва це був перший за тривалий час поєдинок за правилами професійного ММА в Україні, повідомив портал Новини.LIVE.

Перемога Руднєва і виклик Дані Вайту

Суперником українця став бразильський боєць Нонато Жуніор, який із самого початку вважався андердогом протистояння.

Уже в першому раунді стала очевидною різниця в класі між суперниками. Владислав виглядав значно майстернішим за бразильця, нав’язав розмін ударами та після серії точних атак відправив опонента на канвас. Від подальшого добивання Нонато врятував рефері — було зафіксовано нокаут.

Для Руднєва ця перемога стала 12-ю в кар’єрі за правилами ММА та п’ятою достроковою. Українець і надалі залишається непереможеним у боях зі змішаних єдиноборств.

Після поєдинку Руднєв звернувся до президента американського промоушена UFC Дани Вайта з проханням підписати з ним контракт. В організації Владислав може виступати в напівсередній вазі, де вже заявлені українці Ярослав Амосов та Даніїл Донченко.

