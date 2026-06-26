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Главная Спорт Дело Мудрика: в Англии ждут ответ от адвокатов украинца

Дело Мудрика: в Англии ждут ответ от адвокатов украинца

Ua ru
Дата публикации 26 июня 2026 10:50
Дисквалификация Мудрика: когда состоится слушание в CAS
Михаил Мудрик в матче за "Челси". Фото: Getty Images

Бывший вингер сборной Украины Михаил Мудрик готовится к рассмотрению апелляции на решение Футбольной Ассоциации Англии. Положительное решение по его делу может означать досрочное окончание дисквалификации. В противном случае полузащитник нескоро вернется на поле. 

Дата слушания по делу Мудрика еще не определена, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на журналиста Бена Джейкобса

Спортивный арбитражный суд в Лозанне рассмотрит апелляцию адвокатов Михаила Мудрика по поводу срока его дисквалификации. Представители футболиста продолжают сбор доказательств, которые будут представлены судьям. Дата слушаний еще не определена. Также не известно, в каком формате пройдет слушание: перед одним судьей или перед коллегией из трех арбитров. Новости об этом могут появиться перед стартом сезона 2026/27. 

Что известно о дисквалификации Мудрика 

В декабре 2024 года стало известно, что в организме украинского футболиста было обнаружено запрещенное вещество мельдоний. Его сразу же отстранили от матчей и тренировок. Последним поединком в карьере Михаила Мудрика стал матч Лиги Конференций против "Ханденхайма", который состоялся в ноябре 2024 года. 

Весной 2026 года стало известно, что Футбольная Ассоциация Англии присудила украинскому игроку максимальный срок дисквалификации, который составляет 4 года. Адвокаты Мудрика сразу же начали готовить апелляцию на это решение. 

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Михаил Мудрик Челси CAS
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
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