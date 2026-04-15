Тренер Верхувена оценил бой с Усиком и сделал заявление о статусе украинца

Александр Усик на пресс-конференции с поясом The Ring.

Тренер нидерландского кикбоксера Рико Верхувена Питер Фьюри высказался о предстоящем поединке своего подопечного против чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA и IBF Александра Усика. Специалист отметил серьезность намерений своего бойца.

По словам тренера, который является дядей Тайсона Фьюри, Верхувен имеет особый характер и стремление достигать сложных целей. Питер хорошо знает подопечного, с которым работает уже 15 лет.

"Если и есть парень, который любит покорять Эверест, то это Рико Верхувен", — сказал тренер.

Фьюри отметил, что подопечный имеет много общего с Усиком в плане характера и отношения к спорту, назвав обоих бойцов сильными личностями. Тренер считает, что бой не будет легким ни для одной из сторон, несмотря на скепсис части болельщиков.

Фьюри отдельно отметил уровень Усика, назвав украинца лучшим супертяжеловесом мира и выразив к нему уважение.

"Я считаю, что Усик — лучший супертяжеловес в мире", — подчеркнул тренер.

В то же время он подчеркнул, что в супертяжелом весе результат всегда остается непредсказуемым, поскольку всегда возможен нокаут.

Поединок между Александром Усиком и Рико Верхувеном состоится 23 мая в Гизе, Египет.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE информировал, что киевское "Динамо" может потерять своего наиболее перспективного футболиста.

Также Новини.LIVE сообщал о возможном сценарии продолжения карьеры Сергея Реброва с клубом из ОАЭ.