Дядя Фьюри назвал место Усика в боксе

Дата публикации 15 апреля 2026 00:23
Тренер Верхувена оценил бой с Усиком и сделал заявление о статусе украинца
Александр Усик на пресс-конференции с поясом The Ring. Фото: Reuters

Тренер нидерландского кикбоксера Рико Верхувена Питер Фьюри высказался о предстоящем поединке своего подопечного против чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA и IBF Александра Усика. Специалист отметил серьезность намерений своего бойца.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на слова тренера на пресс-конференции.

Александр Усик vs Рико Верхувен
Александр Усик - Рико Верхувен. Фото: Reuters

Фьюри считает Усика лучшим в мире

По словам тренера, который является дядей Тайсона Фьюри, Верхувен имеет особый характер и стремление достигать сложных целей. Питер хорошо знает подопечного, с которым работает уже 15 лет.

"Если и есть парень, который любит покорять Эверест, то это Рико Верхувен", — сказал тренер.

Фьюри отметил, что подопечный имеет много общего с Усиком в плане характера и отношения к спорту, назвав обоих бойцов сильными личностями. Тренер считает, что бой не будет легким ни для одной из сторон, несмотря на скепсис части болельщиков.

Читайте также:

Фьюри отдельно отметил уровень Усика, назвав украинца лучшим супертяжеловесом мира и выразив к нему уважение.

"Я считаю, что Усик — лучший супертяжеловес в мире", — подчеркнул тренер.

В то же время он подчеркнул, что в супертяжелом весе результат всегда остается непредсказуемым, поскольку всегда возможен нокаут.

Поединок между Александром Усиком и Рико Верхувеном состоится 23 мая в Гизе, Египет.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE информировал, что киевское "Динамо" может потерять своего наиболее перспективного футболиста.

Также Новини.LIVE сообщал о возможном сценарии продолжения карьеры Сергея Реброва с клубом из ОАЭ.

Александр Усик Рико Верхувен Бой Усик — Верхувен
Андрей Андрущак - Редактор
Автор:
Андрей Андрущак
Реклама

