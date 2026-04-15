Головна Спорт Дядько Ф'юрі назвав місце Усика в боксі

Дядько Ф'юрі назвав місце Усика в боксі

Дата публікації: 15 квітня 2026 00:23
Тренер Верхувена оцінив бій з Усиком і зробив заяву про статус українця
Олександр Усик на пресконференції з поясом The Ring. Фото: Reuters

Тренер нідерландського кікбоксера Ріко Верхувена Пітер Ф’юрі висловився про майбутній поєдинок свого підопічного проти чемпіона світу у надважкій вазі за версіями WBC, WBA та IBF Олександра Усика. Фахівець наголосив на серйозності намірів свого бійця.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на слова тренера на пресконференції.

Александр Усик vs Рико Верхувен
Олександр Усик — Ріко Верхувен. Фото: Reuters

Ф’юрі вважає Усика найкращим у світі

За словами тренера, який є дядьком Тайсона Ф’юрі, Верхувен має особливий характер і прагнення досягати складних цілей. Пітер добре знає підопічного, з яким працює вже 15 років.

"Якщо і є хлопець, який любить підкорювати Еверест, то це Ріко Верхувен", — сказав тренер.

Ф’юрі зазначив, що підопічний має багато спільного з Усиком у плані характеру та ставлення до спорту, назвавши обох бійців сильними особистостями. Тренер вважає, що бій не буде легким для жодної зі сторін, попри скепсис частини вболівальників.

Читайте також:

Ф’юрі окремо відзначив рівень Усика, назвавши українця найкращим надважковаговиком світу та висловивши до нього повагу.

"Я вважаю, що Усик — найкращий надважковаговик у світі", — наголосив тренер.

Водночас він підкреслив, що у надважкій вазі результат завжди залишається непередбачуваним, оскільки завжди можливий нокаут.

Поєдинок між Олександром Усиком та Ріко Верхувеном відбудеться 23 травня у Гізі, Єгипті.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE інформував, що київське "Динамо" може втратити свого найбільш перспективного футболіста.

Також Новини.LIVE повідомляв про можливий сценарій продовження кар’єри Сергія Реброва з клубом із ОАЕ.

Андрій Андрущак - Редактор
Автор:
Андрій Андрущак
