Тренер Верхувена оцінив бій з Усиком і зробив заяву про статус українця

Дядько Ф'юрі назвав місце Усика в боксі
Тренер нідерландського кікбоксера Ріко Верхувена Пітер Ф’юрі висловився про майбутній поєдинок свого підопічного проти чемпіона світу у надважкій вазі за версіями WBC, WBA та IBF Олександра Усика. Фахівець наголосив на серйозності намірів свого бійця.
Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на слова тренера на пресконференції.
Ф’юрі вважає Усика найкращим у світі
За словами тренера, який є дядьком Тайсона Ф’юрі, Верхувен має особливий характер і прагнення досягати складних цілей. Пітер добре знає підопічного, з яким працює вже 15 років.
"Якщо і є хлопець, який любить підкорювати Еверест, то це Ріко Верхувен", — сказав тренер.
Ф’юрі зазначив, що підопічний має багато спільного з Усиком у плані характеру та ставлення до спорту, назвавши обох бійців сильними особистостями. Тренер вважає, що бій не буде легким для жодної зі сторін, попри скепсис частини вболівальників.
Ф’юрі окремо відзначив рівень Усика, назвавши українця найкращим надважковаговиком світу та висловивши до нього повагу.
"Я вважаю, що Усик — найкращий надважковаговик у світі", — наголосив тренер.
Водночас він підкреслив, що у надважкій вазі результат завжди залишається непередбачуваним, оскільки завжди можливий нокаут.
Поєдинок між Олександром Усиком та Ріко Верхувеном відбудеться 23 травня у Гізі, Єгипті.
Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE інформував, що київське "Динамо" може втратити свого найбільш перспективного футболіста.
Також Новини.LIVE повідомляв про можливий сценарій продовження кар’єри Сергія Реброва з клубом із ОАЕ.
