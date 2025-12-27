Шовковского могли уволить из Динамо еще в августе после вылета из Лиги чемпионов

Александр Шовковский. Фото: ФК "Динамо" Киев

В киевском "Динамо" думали об увольнении Александра Шовковского с должности главного тренера задолго до того, когда это произошло. Он мог покинуть команду в августе.

Об этом сообщил журналист Михаил Спиваковский в эфире YouTube-канала "Взбірна".

Шовковский мог покинуть "Динамо" из-за Лиги чемпионов

Спиваковский сообщил, что Шовковский мог покинуть свою должность еще летом после поражения от "Пафоса" в квалификации Лиги чемпионов.

По словам Спиваковского, внутри клуба существует убеждение, что решение о смене тренера следовало принимать именно тогда. Впрочем, в тот момент руководство не имело готовых кандидатов на замену.

"Я даже знаю, что руководство Динамо считает, что смену тренера можно и нужно было сделать еще летом, когда они проиграли "Пафосу". Это надо было делать тогда. Не было кандидатов", — заявил Спиваковский.

Отметим, что поражение от кипрского клуба стало одной из ключевых точек напряжения, после которой результаты клуба сильно понизились.

