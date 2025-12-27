Шовковського могли звільнити з Динамо ще в серпні після вильоту з Ліги чемпіонів

Олександр Шовковський. Фото: ФК "Динамо" Київ

У київському "Динамо" думали про звільнення Олександра Шовковського з посади головного тренера задовго до того, коли це сталося. Він міг покинути команду в серпні.

Про це повідомив журналіст Михайло Співаковський в ефірі YouTube-каналу "Взбірна".

Шовковський міг покинути "Динамо" через Лігу чемпіонів

Співаковський повідомив, що Шовковський міг залишити свою посаду ще влітку після поразки від "Пафосу" в кваліфікації Ліги чемпіонів.

За словами Співаковського, всередині клубу існує переконання, що рішення про зміну тренера варто було ухвалювати саме тоді. Втім, у той момент керівництво не мало готових кандидатів на заміну.

"Я навіть знаю, що керівництво Динамо вважає, що зміну тренера можна і варто було зробити ще влітку, коли вони програли "Пафосу". Це треба було робити тоді. Не було кандидатів", — заявив Співаковський.

Зазначимо, що поразка від кіпрського клубу стала однією з ключових точок напруги, після якої результати клубу сильно понизились.

