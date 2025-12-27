Відео
Головна Спорт Динамо хотіло звільнити Шовковського ще у серпні

Динамо хотіло звільнити Шовковського ще у серпні

Ua ru
Дата публікації: 27 грудня 2025 21:06
Шовковського могли звільнити з Динамо ще в серпні після вильоту з Ліги чемпіонів
Олександр Шовковський. Фото: ФК "Динамо" Київ

У київському "Динамо" думали про звільнення Олександра Шовковського з посади головного тренера задовго до того, коли це сталося. Він міг покинути команду в серпні.

Про це повідомив журналіст Михайло Співаковський в ефірі YouTube-каналу "Взбірна".

Читайте також:

Шовковський міг покинути "Динамо" через Лігу чемпіонів

Співаковський повідомив, що Шовковський міг залишити свою посаду ще влітку після поразки від "Пафосу" в кваліфікації Ліги чемпіонів.

За словами Співаковського, всередині клубу існує переконання, що рішення про зміну тренера варто було ухвалювати саме тоді. Втім, у той момент керівництво не мало готових кандидатів на заміну.

"Я навіть знаю, що керівництво Динамо вважає, що зміну тренера можна і варто було зробити ще влітку, коли вони програли "Пафосу". Це треба було робити тоді. Не було кандидатів", — заявив Співаковський.

Зазначимо, що поразка від кіпрського клубу стала однією з ключових точок напруги, після якої результати клубу сильно понизились.

Нагадаємо, в тренерському штабі "Динамо" вважають, що у Києві небезпечно.

Також раніше ексгравець Олег Саленко розповів про суперечку з Григорієм Суркісом.

Центральний захисник "Динамо" Тарас Михавко провів весело Різдво на відомому курорті.

футбол Динамо Ігор Суркіс Олександр Шовковський Пафос
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
