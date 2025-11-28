Динамо подало протест из-за российских флагов на матче с Омонией

Болельщики "Омонии" с советским флагом. Фото: кадр из видео

В матче четвертого тура основного раунда Лиги конференций "Динамо" на Кипре проиграло "Омонии". Во время игры местные фанаты провоцировали киевлян флагами России и СССР.

После игры "Динамо" опубликовало официальное заявление относительно поведения болельщиков.

Игроки "Динамо" перед "Омонией". Фото: "Динамо" Киев

Что заявили в "Динамо"

В "Динамо" раскритиковали инцидент и выразили официальный протест из-за действий части кипрских фанов, которые использовали символику и флаги страны-агрессора.

В заявлении подчеркивается, что такое поведение противоречит правилам безопасности и этическим нормам, установленным УЕФА, и создает неприемлемую атмосферу на международных поединках.

В клубе подчеркивают, что подобные проявления выходят далеко за пределы спортивной культуры и не должны иметь места на футбольных аренах.

"Динамо" ожидает от УЕФА, Ассоциации футбола Кипра и ФК "Омония" надлежащей реакции и дисциплинарных мер, которые сделают невозможным повторение таких случаев в будущем.

