Главная Спорт Динамо опубликовало заявление по пророссийским фанам Омонии

Ua ru
Дата публикации 28 ноября 2025 23:59
Динамо подало протест из-за российских флагов на матче с Омонией
Болельщики "Омонии" с советским флагом. Фото: кадр из видео

В матче четвертого тура основного раунда Лиги конференций "Динамо" на Кипре проиграло "Омонии". Во время игры местные фанаты провоцировали киевлян флагами России и СССР.

После игры "Динамо" опубликовало официальное заявление относительно поведения болельщиков.

Что заявили в "Динамо"

В "Динамо" раскритиковали инцидент и выразили официальный протест из-за действий части кипрских фанов, которые использовали символику и флаги страны-агрессора.

В заявлении подчеркивается, что такое поведение противоречит правилам безопасности и этическим нормам, установленным УЕФА, и создает неприемлемую атмосферу на международных поединках.

В клубе подчеркивают, что подобные проявления выходят далеко за пределы спортивной культуры и не должны иметь места на футбольных аренах.

"Динамо" ожидает от УЕФА, Ассоциации футбола Кипра и ФК "Омония" надлежащей реакции и дисциплинарных мер, которые сделают невозможным повторение таких случаев в будущем.

Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
