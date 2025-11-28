Динамо подало протест через російські прапори на матчі з Омонією

Уболівальники "Омонії" з радянським прапором. Фото: кадр з відео

У матчі четвертого туру основного раунду Ліги конференцій "Динамо" на Кіпрі програло "Омонії". Під час гри місцеві фанати провокували киян прапорами Росії та СРСР.

Після гри "Динамо" опублікувало офіційну заяву щодо поведінки уболівальників.

Гравці "Динамо" перед "Омонією". Фото: "Динамо" Київ

Що заявили в "Динамо"

У "Динамо" розкритикували інцидент та висловили офіційний протест через дії частини кіпрських фанів, які використовували символіку й прапори країни-агресора.

У заяві підкреслюється, що така поведінка суперечить правилам безпеки та етичним нормам, установленим УЄФА, і створює неприйнятну атмосферу на міжнародних поєдинках.

У клубі наголошують, що подібні прояви виходять далеко за межі спортивної культури й не повинні мати місця на футбольних аренах.

"Динамо" очікує від УЄФА, Асоціації футболу Кіпру та ФК "Омонія" належної реакції та дисциплінарних заходів, які унеможливлять повторення таких випадків у майбутньому.

