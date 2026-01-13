Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Динамо отдало перспективного футболиста в иностранный клуб

Динамо отдало перспективного футболиста в иностранный клуб

Ua ru
Дата публикации 13 января 2026 21:12
Вингер Динамо Анхель Торрес может перейти в турецкий Эюпспор
Анхель Торрес. Фото: "Динамо"

Киевское "Динамо" зимой решило избавиться от лишних футболистов. Среди этих игроков оказался вингер Анхель Торрес.

О трансфере Торреса сообщил журналист Эртан Сюзгюн.

Реклама
Читайте также:
Анхель Торрес
Анхель Торрес. Фото: "Динамо"

Торрес уходит к другому украинцу

Вингер "Динамо" Торрес может продолжить сезон в Турции.

По информации журналиста, "Эюпспор" достиг договоренности с киевским клубом об аренде футболиста до завершения текущего сезона. Финансовые условия сделки не разглашаются.

Торрес присоединился к "Динамо" в мае 2025 года после годичного перерыва Австралии, где его подозревали в изнасиловании.

В составе "Эюпспора" уже выступает Тарас Степаненко, который в текущем сезоне провел восемь матчей, не отметившись голами или ассистами.

Напомним, стала известна сумма заработка теннисистки Марты Костюк на турнире в Брисбене.

Лучший игрок сборной Украины в последних матчах был переведен в дубль своего клуба.

футбол Динамо Футбол трансферы Чемпионат Турции по футболу Анхель Торрес
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации