Вингер Динамо Анхель Торрес может перейти в турецкий Эюпспор

Динамо отдало перспективного футболиста в иностранный клуб
Киевское "Динамо" зимой решило избавиться от лишних футболистов. Среди этих игроков оказался вингер Анхель Торрес.
О трансфере Торреса сообщил журналист Эртан Сюзгюн.
Торрес уходит к другому украинцу
Вингер "Динамо" Торрес может продолжить сезон в Турции.
По информации журналиста, "Эюпспор" достиг договоренности с киевским клубом об аренде футболиста до завершения текущего сезона. Финансовые условия сделки не разглашаются.
Торрес присоединился к "Динамо" в мае 2025 года после годичного перерыва Австралии, где его подозревали в изнасиловании.
В составе "Эюпспора" уже выступает Тарас Степаненко, который в текущем сезоне провел восемь матчей, не отметившись голами или ассистами.
