Вингер Динамо Анхель Торрес может перейти в турецкий Эюпспор

Анхель Торрес. Фото: "Динамо"

Киевское "Динамо" зимой решило избавиться от лишних футболистов. Среди этих игроков оказался вингер Анхель Торрес.

О трансфере Торреса сообщил журналист Эртан Сюзгюн.

Реклама

Читайте также:

Анхель Торрес. Фото: "Динамо"

Торрес уходит к другому украинцу

Вингер "Динамо" Торрес может продолжить сезон в Турции.

По информации журналиста, "Эюпспор" достиг договоренности с киевским клубом об аренде футболиста до завершения текущего сезона. Финансовые условия сделки не разглашаются.

Торрес присоединился к "Динамо" в мае 2025 года после годичного перерыва Австралии, где его подозревали в изнасиловании.

В составе "Эюпспора" уже выступает Тарас Степаненко, который в текущем сезоне провел восемь матчей, не отметившись голами или ассистами.

Напомним, стала известна сумма заработка теннисистки Марты Костюк на турнире в Брисбене.

Лучший игрок сборной Украины в последних матчах был переведен в дубль своего клуба.