Вінгер Динамо Анхель Торрес може перейти до турецького Еюпспора

Анхель Торрес. Фото: "Динамо"

Київське "Динамо" взимку вирішило позбавитись від зайвих футболістів. Серед цих гравців опинився вінгер Анхель Торрес.

Про трансфер Торреса повідомив журналіст Ертан Сюзгюн.

Реклама

Читайте також:

Анхель Торрес. Фото: "Динамо"

Торрес йде до іншого українця

Вінгер "Динамо" Торрес може продовжити сезон у Туреччині.

За інформацією журналіста, "Еюпспор" досяг домовленості з київським клубом щодо оренди футболіста до завершення поточного сезону. Фінансові умови угоди не розголошуються.

Торрес приєднався до "Динамо" у травні 2025 року після річної перерви Австралії, де його підозрювали в згвалтуванні.

У складі "Еюпспора" вже виступає Тарас Степаненко, який у поточному сезоні провів вісім матчів, не відзначившись голами або асистами.

Нагадаємо, стала відома сума заробітку тенісистки Марти Костюк на турнірі в Брісбені.

Найкращий гравець збірної України в останніх матчах був переведений в дубль свого клубу.