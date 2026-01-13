Відео
Головна Спорт Динамо віддало перспективного футболіста в іноземний клуб

Динамо віддало перспективного футболіста в іноземний клуб

Ua ru
Дата публікації: 13 січня 2026 21:12
Вінгер Динамо Анхель Торрес може перейти до турецького Еюпспора
Анхель Торрес. Фото: "Динамо"

Київське "Динамо" взимку вирішило позбавитись від зайвих футболістів. Серед цих гравців опинився вінгер Анхель Торрес.

Про трансфер Торреса повідомив журналіст Ертан Сюзгюн.

Анхель Торрес
Анхель Торрес. Фото: "Динамо"

Торрес йде до іншого українця

Вінгер "Динамо" Торрес може продовжити сезон у Туреччині.

За інформацією журналіста, "Еюпспор" досяг домовленості з київським клубом щодо оренди футболіста до завершення поточного сезону. Фінансові умови угоди не розголошуються.

Торрес приєднався до "Динамо" у травні 2025 року після річної перерви  Австралії, де його підозрювали в згвалтуванні.

У складі "Еюпспора" вже виступає Тарас Степаненко, який у поточному сезоні провів вісім матчів, не відзначившись голами або асистами.

Нагадаємо, стала відома сума заробітку тенісистки Марти Костюк на турнірі в Брісбені.

Найкращий гравець збірної України в останніх матчах був переведений в дубль свого клубу.

Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
