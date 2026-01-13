Вінгер Динамо Анхель Торрес може перейти до турецького Еюпспора

Динамо віддало перспективного футболіста в іноземний клуб
Київське "Динамо" взимку вирішило позбавитись від зайвих футболістів. Серед цих гравців опинився вінгер Анхель Торрес.
Про трансфер Торреса повідомив журналіст Ертан Сюзгюн.
Торрес йде до іншого українця
Вінгер "Динамо" Торрес може продовжити сезон у Туреччині.
За інформацією журналіста, "Еюпспор" досяг домовленості з київським клубом щодо оренди футболіста до завершення поточного сезону. Фінансові умови угоди не розголошуються.
Торрес приєднався до "Динамо" у травні 2025 року після річної перерви Австралії, де його підозрювали в згвалтуванні.
У складі "Еюпспора" вже виступає Тарас Степаненко, який у поточному сезоні провів вісім матчів, не відзначившись голами або асистами.
