Динамо в последний момент сорвало трансфер Максима Дячука в Испанию

Киевское "Динамо" решило не отдавать своего центрального защитника Максима Дячука в Испанию. Сейчас игрок в аренде играет за польскую "Лехию".

О возможном трансфере Дячука сообщил портал El Periodico de Aragon.

Источник сообщил, что Дячук был близок к переходу в "Сарагосу".

По информации источника, переговоры находились на финальной стадии, однако трансфер сорвался в последний момент. Решающим стало решение "Динамо", которое не дало согласие на переход украинского защитника.

Сейчас Дячук выступает на правах аренды в польской "Лехии", где получает стабильную игровую практику. Информация об интересе "Сарагосы" к футболисту появлялась еще в феврале, однако сделку тогда так и не удалось реализовать.

Таким образом, возможность переезда Дячука в Испанию пока отложена, а его будущее остается связанным с киевским клубом.