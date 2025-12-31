Динамо в последний момент сорвало трансфер Максима Дячука в Испанию

Динамо отказало в трансфере своего защитника в Испанию
Киевское "Динамо" решило не отдавать своего центрального защитника Максима Дячука в Испанию. Сейчас игрок в аренде играет за польскую "Лехию".
О возможном трансфере Дячука сообщил портал El Periodico de Aragon.
Трансфер сорвался в последний момент
Источник сообщил, что Дячук был близок к переходу в "Сарагосу".
По информации источника, переговоры находились на финальной стадии, однако трансфер сорвался в последний момент. Решающим стало решение "Динамо", которое не дало согласие на переход украинского защитника.
Сейчас Дячук выступает на правах аренды в польской "Лехии", где получает стабильную игровую практику. Информация об интересе "Сарагосы" к футболисту появлялась еще в феврале, однако сделку тогда так и не удалось реализовать.
Таким образом, возможность переезда Дячука в Испанию пока отложена, а его будущее остается связанным с киевским клубом.
Напомним, на смертельное ДТП с Энтони Джошуа отреагировал его соперник Тайсон Фьюри.
Также о поддержке Джошуа рассказал его экс-соперник Владимир Кличко.
Читайте Новини.LIVE!