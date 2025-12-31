Динамо в останній момент зірвало трансфер Максима Дячука до Іспанії

Динамо відмовило в трансфері свого захисника в Іспанію
Київське "Динамо" вирішило не віддавати свого центрального захисника Максима Дячука в Іспанію. Наразі гравець в оренді грає за польську "Лехію".
Про можливий трансфер Дячука повідомив портал El Periodico de Aragon.
Трансфер зірвався в останній момент
Джерело повідомило, що Дячук був близький до переходу в "Сарагосу".
За інформацією джерела, переговори перебували на фінальній стадії, однак трансфер зірвався в останній момент. Вирішальним стало рішення "Динамо", яке не дало згоду на перехід українського оборонця.
Зараз Дячук виступає на правах оренди в польській "Лехії", де отримує стабільну ігрову практику. Інформація про інтерес "Сарагоси" до футболіста з’являлася ще в лютому, однак угоду тоді так і не вдалося реалізувати.
Таким чином, можливість переїзду Дячука до Іспанії наразі відкладена, а його майбутнє залишається пов’язаним із київським клубом.
