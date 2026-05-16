Динамо победило Полтаву: Ярмоленко приблизился к рекорду, наконец-то забил Герреро

Андрей Ярмоленко в матче СК "Полтава" — "Динамо". Фото: "Динамо" Киев

Киевское "Динамо" одержало победу над СК "Полтава" в матче 29-го тура украинской Премьер-лиги. Команда Игоря Костюка победила со счетом 2:0.

О ходе матча сообщил портал Новини.LIVE.

"Динамо" не оставило шансов "Полтаве"

Киевляне быстро открыли счет. Уже на третьей минуте Андрей Ярмоленко реализовал пенальти, который заработал дебютант команды Виталий Лобко после передачи Шолы Огунданы. Для 36-летнего вингера этот гол стал 123-м в чемпионате Украины.

Благодаря этому Ярмоленко сравнялся с Сергеем Ребровым в списке лучших бомбардиров в истории УПЛ. До побития рекорда Максима Шацких лидеру "Динамо" осталось всего два мяча.

После быстрого гола "Динамо" контролировало ход игры и создало еще несколько опасных моментов у ворот соперников. Хорошие возможности имели Александр Пихаленок, Владимир Бражко и Шола, однако голкипер "Полтавы" неоднократно спасал хозяев.

Во втором тайме киевляне спокойно удерживали преимущество и почти не позволяли сопернику создавать моменты. Самый опасный эпизод у "Полтавы" возник после ошибки защиты "Динамо", но номинальные хозяева не использовали момент.

Окончательно вопрос о победителе был снят уже в компенсированное время. Виталий Буяльский разогнал атаку через Назара Волошина, который прострелил на пустые ворота для Эдуардо Герреро - форвард без проблем отправил мяч в сетку.

СК "Полтава" — "Динамо" Киев — 0:2

Голы: Ярмоленко, 3 (пен.), Герреро, 90+1

СК "Полтава": Минчев — Савенков, Мисюра, Пидлепич, Коцюмака (Бужин, 83) — Дорошенко (Плахтырь, 83), Даниленко (Марусич, 83) — Одарюк, Сад (Пятов, 70), Галенков — Сухоручко (Кобзарь, 26).

"Динамо" Киев: Суркис — Коробов, Биловар, Тиаре, Дубинчак — Пихаленок (Буяльский, 60), Бражко (Михайленко, 46), Шапаренко (Яцык, 46) — Ярмоленко (Волошин, 60), Лобко (Герреро, 79), Шола.

Предупреждения: Мисюра, Даниленко — Тиаре

