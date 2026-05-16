Динамо перемогло Полтаву: Ярмоленко наблизився до рекорду, нарешті забив Герреро

Андрій Ярмоленко в матчі СК "Полтава" — "Динамо". Фото: "Динамо" Київ

Київське "Динамо" здобуло перемогу над СК "Полтава" у матчі 29-го туру української Прем’єр-ліги. Команда Ігоря Костюка перемогла з рахунком 2:0.

Про перебіг матчу повідомив портал Новини.LIVE.

"Динамо" не залишило шансів "Полтаві"

Кияни швидко відкрили рахунок. Уже на третій хвилині Андрій Ярмоленко реалізував пенальті, який заробив дебютант команди Віталій Лобко після передачі Шоли Огундани. Для 36-річного вінгера цей гол став 123-м у чемпіонаті України.

Завдяки цьому Ярмоленко зрівнявся з Сергієм Ребровим у списку найкращих бомбардирів в історії УПЛ. До побиття рекорду Максима Шацьких лідеру "Динамо" залишилося лише два м’ячі.

Після швидкого голу "Динамо" контролювало перебіг гри та створило ще кілька небезпечних моментів біля воріт суперників. Хороші нагоди мали Олександр Піхальонок, Володимир Бражко та Шола, однак голкіпер "Полтави" неодноразово рятував господарів.

У другому таймі кияни спокійно втримували перевагу та майже не дозволяли супернику створювати моменти. Найнебезпечніший епізод у "Полтави" виник після помилки захисту "Динамо", але номінальні господарі не використали момент.

Остаточно питання щодо переможця було зняте вже у компенсований час. Віталій Буяльський розігнав атаку через Назара Волошина, який прострілив на порожні ворота для Едуардо Герреро — форвард без проблем відправив м’яч у сітку.

СК "Полтава" — "Динамо" Київ — 0:2

Голи: Ярмоленко, 3 (пен.), Герреро, 90+1

СК "Полтава": Мінчев — Савенков, Місюра, Підлепич, Коцюмака (Бужин, 83) — Дорошенко (Плахтир, 83), Даниленко (Марусич, 83) — Одарюк, Сад (П'ятов, 70), Галенков — Сухоручко (Кобзар, 26).

"Динамо" Київ: Суркіс — Коробов, Біловар, Тіаре, Дубінчак — Піхальонок (Буяльський, 60), Бражко (Михайленко, 46), Шапаренко (Яцик, 46) — Ярмоленко (Волошин, 60), Лобко (Герреро, 79), Шола.

Попередження: Місюра, Даниленко — Тіаре

