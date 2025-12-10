Динамо U19 прошло дальше в Юношеской лиге УЕФА после ничьей с Хибернианом

Динамо U-19 прошло в следующий раунд Юношеской лиги УЕФА
Киевское "Динамо" U19 сыграло заключительный матч года в еврокубках. Они в рамках третьего раунда "Пути чемпионов" Юношеской лиги УЕФА противостояли "Хиберниану".
После минимальной победы (1:0) команде Павла Чередниченко необходимо было не проиграть на поле соперника, сообщил портал Новини.LIVE.
"Динамо" получило необходимый результат
Шотландцы начали агрессивно матч, пытаясь быстро отыграть преимущество киевлян. Суркису пришлось быстро проявить себя, но "Динамо" тоже ответило моментом Редушко.
Постепенно киевляне перехватили инициативу и начали создавать моменты усилиями Люсина, Редушко, Осипенко и Пономаренко.
Начало второй половины также осталось за киевлянами, которые могли забить, но они пропустили. На 51-й минуте Клилланд обводящим ударом попал в "девятку".
"Динамо" ответило мгновенно. Осипенко протащил мяч через полполя и пробил низом — 1:1.
После голов матч стал более открытым, поскольку "Хиберниан" должен был только выиграть, а "Динамо" получило свободные зоны для атак. Киевляне могли еще дважды забивать, но их устроила даже ничья.
"Хиберниан" — "Динамо" — 1:1 Общий счет: 1:2
Голы: Клиллианд, 51 — Осипенко, 54
Напомним, киевское "Динамо" ранее добавило еще одного тренера в штаб Костюка.
Немецкий специалист Юрген Клопп планирует возглавить мадридский "Реал", но не хочет видеть в клубе нескольких звезд.
Читайте Новини.LIVE!