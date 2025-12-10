Динамо U19 прошло дальше в Юношеской лиге УЕФА после ничьей с Хибернианом

Матч "Хиберниан" U-19 -- "Динамо" U-19. Фото: "Динамо" Киев

Киевское "Динамо" U19 сыграло заключительный матч года в еврокубках. Они в рамках третьего раунда "Пути чемпионов" Юношеской лиги УЕФА противостояли "Хиберниану".

После минимальной победы (1:0) команде Павла Чередниченко необходимо было не проиграть на поле соперника, сообщил портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

"Динамо" получило необходимый результат

Шотландцы начали агрессивно матч, пытаясь быстро отыграть преимущество киевлян. Суркису пришлось быстро проявить себя, но "Динамо" тоже ответило моментом Редушко.

Постепенно киевляне перехватили инициативу и начали создавать моменты усилиями Люсина, Редушко, Осипенко и Пономаренко.

Начало второй половины также осталось за киевлянами, которые могли забить, но они пропустили. На 51-й минуте Клилланд обводящим ударом попал в "девятку".

"Динамо" ответило мгновенно. Осипенко протащил мяч через полполя и пробил низом — 1:1.

После голов матч стал более открытым, поскольку "Хиберниан" должен был только выиграть, а "Динамо" получило свободные зоны для атак. Киевляне могли еще дважды забивать, но их устроила даже ничья.

"Хиберниан" — "Динамо" — 1:1 Общий счет: 1:2

Голы: Клиллианд, 51 — Осипенко, 54

Напомним, киевское "Динамо" ранее добавило еще одного тренера в штаб Костюка.

Немецкий специалист Юрген Клопп планирует возглавить мадридский "Реал", но не хочет видеть в клубе нескольких звезд.