Динамо U-19 пройшло в наступний раунд Юнацької ліги УЄФА

Динамо U-19 пройшло в наступний раунд Юнацької ліги УЄФА

Ua ru
Дата публікації: 10 грудня 2025 23:38
Динамо U19 пройшло далі в Юнацькій лізі УЄФА після нічиєї з Хіберніаном
Матч "Хіберніан" U-19 — "Динамо" U-19. Фото: "Динамо" Київ

Київське "Динамо" U19 зіграло заключний матч року в єврокубках. Вони в рамках третього раунду "Шляху чемпіонів" Юнацької ліги УЄФА протистояли "Хіберніана".

Після мінімальної перемоги (1:0) команді Павла Чередніченка необхідно було не програти на полі суперника, повідомив портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

"Динамо" отримало необхідний результат

Шотландці почали агресивно матч, намагаючись швидко відіграти перевагу киян. Суркісу довелося швидко проявити себе, але "Динамо" теж відповіло моментом Редушка.

Поступово кияни перехопили ініціативу і почали створювати моменти зусиллями Люсіна, Редушка, Осипенка та Пономаренка.

Початок другої половини також залишився за киянами, які могли забити, але вони пропустили. На 51-й хвилині Клілланд обвідним ударом влучив у "дев’ятку".

"Динамо" відповіло миттєво. Осипенко протягнув м’яч через півполя і пробив низом — 1:1.

Після голів матч став відкритішим, оскільки "Хіберніан" мав лише виграти, а "Динамо" отримало вільні зони для атак. Кияни могли ще двічі забивати, але їх влаштувала навіть нічия.

"Хіберніан" — "Динамо" — 1:1 Загальний рахунок: 1:2

Голи: Клілліанд, 51 — Осипенко, 54

Нагадаємо, київське"Динамо" раніше додало ще одного тренера до штабу Костюка.

Німецький фахівець Юрген Клопп планує очолити мадридський "Реал", але не хоче бачити в клубі кількох зірок.

Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
