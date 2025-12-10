Динамо U19 пройшло далі в Юнацькій лізі УЄФА після нічиєї з Хіберніаном

Динамо U-19 пройшло в наступний раунд Юнацької ліги УЄФА
Київське "Динамо" U19 зіграло заключний матч року в єврокубках. Вони в рамках третього раунду "Шляху чемпіонів" Юнацької ліги УЄФА протистояли "Хіберніана".
Після мінімальної перемоги (1:0) команді Павла Чередніченка необхідно було не програти на полі суперника, повідомив портал Новини.LIVE.
"Динамо" отримало необхідний результат
Шотландці почали агресивно матч, намагаючись швидко відіграти перевагу киян. Суркісу довелося швидко проявити себе, але "Динамо" теж відповіло моментом Редушка.
Поступово кияни перехопили ініціативу і почали створювати моменти зусиллями Люсіна, Редушка, Осипенка та Пономаренка.
Початок другої половини також залишився за киянами, які могли забити, але вони пропустили. На 51-й хвилині Клілланд обвідним ударом влучив у "дев’ятку".
"Динамо" відповіло миттєво. Осипенко протягнув м’яч через півполя і пробив низом — 1:1.
Після голів матч став відкритішим, оскільки "Хіберніан" мав лише виграти, а "Динамо" отримало вільні зони для атак. Кияни могли ще двічі забивати, але їх влаштувала навіть нічия.
"Хіберніан" — "Динамо" — 1:1 Загальний рахунок: 1:2
Голи: Клілліанд, 51 — Осипенко, 54
Нагадаємо, київське"Динамо" раніше додало ще одного тренера до штабу Костюка.
