Динамо вышло в полуфинал Кубка Украины, обыграв Ингулец

Киевское "Динамо" одержало победу над "Ингульцом" в четвертьфинале Кубка Украины. Встреча завершилась со счетом 2:0.

Матч состоялся на стадионе "Динамо" им. В. Лобановского в Киеве, передает портал Новини.LIVE.

Два гола после перерыва

Первый тайм прошел без забитых мячей, хотя "Динамо" владело инициативой и создавало моменты после стандартов и фланговых подач. Попов и Михайленко имели возможности отличиться, однако вратарь гостей сохранил ворота "Ингульца" нетронутыми.

После перерыва киевляне активизировали давление. На 50-й минуте ошибка в обороне гостей привела к удару Эдуардо Герреро — мяч прошел под ближнюю штангу. Преимущество "Динамо" сохранялось до завершения встречи, а окончательный счет установил Александр Пихаленок на 84-й минуте, замкнув подачу с левого фланга.

Финальный свисток зафиксировал победу "Динамо" — 2:0. Киевский клуб продолжит борьбу за трофей в полуфинале Кубка Украины.

"Динамо" Киев — "Ингулец" 2:0

Голы: Герреро, 50, Пихаленок, 84

"Динамо" Киев: Нещерет — Тымчик, Попов, Захарченко, Вивчаренко (Караваев, 88) — Яцик (Бражко, 69), Михайленко, Буяльский (Пихаленок, 46) — Ярмоленко (Волошин, 64), Герреро, Шола (Редушко, 46).

"Ингулец": Жилкин — Дубилей, Малыш, Дыхтярук, Бенедюк (Рожко, 70), Баник (Урсолов, 79) — Свистун, Тлумак (Рязанцев, 79), Касимов (Безклейный, 86), Манастырный — Могильный (Князев, 70).

Предупреждения: Попов — Бенедюк

