Головна Спорт Динамо впевнено вийшло в півфінал Кубка України

Динамо впевнено вийшло в півфінал Кубка України

Ua ru
Дата публікації: 3 березня 2026 21:41
Динамо обіграло Інгулець і вийшло до півфіналу Кубка
Матч "Динамо" — "Інгулець". Фото: "Динамо"

Київське "Динамо" перемогло "Інгулець" із Петрового з рахунком 2:0 у чвертьфіналі Кубка України. Команда Ігоря Костюка вийшла у півфіналі турніру.

Матч відбувся на стадіоні "Динамо" ім. В. Лобановського у Києві, передає портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Два голи після перерви

Перший тайм минув без забитих м’ячів, хоча "Динамо" володіло ініціативою та створювало моменти після стандартів і флангових подач. Попов і Михайленко мали нагоди відзначитися, однак воротар гостей зберіг ворота "Інгульця" недоторканими.

Після перерви кияни активізували тиск. На 50-й хвилині помилка в обороні гостей призвела до удару Едуардо Герреро — м’яч пройшов під ближню стійку. Перевага "Динамо" зберігалася до завершення зустрічі, а остаточний рахунок встановив Олександр Піхальонок на 84-й хвилині, замкнувши подачу з лівого флангу.

Фінальний свисток зафіксував перемогу "Динамо" — 2:0. Київський клуб продовжить боротьбу за трофей у півфіналі Кубка України.

"Динамо" Київ — "Інгулець" 2:0

Голи: Герреро, 50, Піхальонок, 84

"Динамо" Київ: Нещерет — Тимчик, Попов, Захарченко, Вівчаренко (Караваєв, 88) — Яцик (Бражко, 69), Михайленко, Буяльський (Піхальонок, 46) — Ярмоленко (Волошин, 64), Герреро, Шола (Редушко, 46).

"Інгулець": Жилкін — Дубілей, Малиш, Дихтярук, Бенедюк (Рожко, 70), Баник (Урсолов, 79) — Свистун, Тлумак (Рязанцев, 79), Касімов (Безклейний, 86), Манастирний — Могильний (Князєв, 70).

Попередження: Попов — Бенедюк

Нагадаємо, зірка мадридського "Реалу" порвав коліно і пропустить десять місяців.

Наразі відомо, чи насправді Кріштіану Роналду тікав із Саудівської Аравії.

Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
