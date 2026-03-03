Відео
Вацко шокував зарплатою форварда Динамо, що забив 7 голів за 50 ігор

Дата публікації: 3 березня 2026 17:25
Вацко пояснив спад Герреро в Динамо через великий контракт
Едуардо Герреро. Фото: "Динамо" Київ

Журналіст і коментатор Віктор Вацко висловився щодо гри нападника "Динамо" Едуардо Герреро, пов’язавши спад результативності з умовами його контракту. Він заявив, що фінансові гарантії могли вплинути на рівень самовіддачі футболіста.

Про це журналіст розповів в ефірі свого YouTube-каналу "ВацкоЛайв", передає портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Герреро втратив мотивацію

Вацко зазначив, що "Динамо" уклало з Герреро п’ятирічну угоду із зарплатою близько 50 тисяч доларів на місяць. На його думку, після отримання таких умов у форварда зникла потреба постійно доводити свій рівень у кожному матчі. Коментатор сформулював це фразою про те, що "мотивація вийшла з чату".

Також він звернув увагу на конкуренцію в атаці киян. За словами Вацка, у ситуації, коли більше ігрового часу отримує Матвій Пономаренко, Герреро залишається в статусі запасного та сприймає це без видимого спротиву.

У поточному сезоні нападник забив шість м’ячів в 24 матчах у всіх турнірах. Статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця у 3 млн євро.

Нагадаємо, раніше головний тренер збірної України Сергій Ребров висловився про повернення Володимира Бражка в збірну України.

Також Ребров оцінив можливе запрошення в команду Матвія Пономаренка.

футбол Динамо Віктор Вацко Едуардо Герреро зарплата
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
