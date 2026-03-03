Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортВоенная экономикаАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Гороскоп
Деньги ВСУ
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Вацко рассказал, почему Герреро потерял мотивацию в Динамо

Вацко рассказал, почему Герреро потерял мотивацию в Динамо

Ua ru
Дата публикации 3 марта 2026 17:25
Вацко связал форму Герреро в Динамо с зарплатой
Эдуардо Герреро. Фото: "Динамо" Киев

Вокруг нападающего "Динамо" Эдуардо Герреро прозвучала публичная критика со стороны Виктора Вацко. Комментатор связал нынешний уровень игры футболиста с условиями его соглашения с клубом.

Об этом журналист рассказал в эфире своего YouTube-канала "Вацко.Лайв", передает портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Герреро потерял мотивацию

Вацко отметил, что "Динамо" заключило с Герреро пятилетнее соглашение с зарплатой около 50 тысяч долларов в месяц. По его мнению, после получения таких условий у форварда исчезла потребность постоянно доказывать свой уровень в каждом матче. Комментатор сформулировал это фразой о том, что "мотивация вышла из чата".

Также он обратил внимание на конкуренцию в атаке киевлян. По словам Вацко, в ситуации, когда больше игрового времени получает Матвей Пономаренко, Герреро остается в статусе запасного и воспринимает это без видимого сопротивления.

В текущем сезоне нападающий забил шесть мячей в 24 матчах во всех турнирах. Статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 3 млн евро.

Напомним, ранее главный тренер сборной Украины Сергей Ребров высказался о возвращении Владимира Бражка в сборную Украины.

Также Ребров оценил возможное приглашение в команду Матвея Пономаренко.

футбол Динамо Виктор Вацко Эдуардо Герреро зарплата
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации