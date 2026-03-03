Вацко связал форму Герреро в Динамо с зарплатой

Эдуардо Герреро. Фото: "Динамо" Киев

Вокруг нападающего "Динамо" Эдуардо Герреро прозвучала публичная критика со стороны Виктора Вацко. Комментатор связал нынешний уровень игры футболиста с условиями его соглашения с клубом.

Герреро потерял мотивацию

Вацко отметил, что "Динамо" заключило с Герреро пятилетнее соглашение с зарплатой около 50 тысяч долларов в месяц. По его мнению, после получения таких условий у форварда исчезла потребность постоянно доказывать свой уровень в каждом матче. Комментатор сформулировал это фразой о том, что "мотивация вышла из чата".

Также он обратил внимание на конкуренцию в атаке киевлян. По словам Вацко, в ситуации, когда больше игрового времени получает Матвей Пономаренко, Герреро остается в статусе запасного и воспринимает это без видимого сопротивления.

В текущем сезоне нападающий забил шесть мячей в 24 матчах во всех турнирах. Статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 3 млн евро.

