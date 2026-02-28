Відео
Журналіст розповів, за рахунок чого Бражко знову набрав хорошу форму

Дата публікації: 28 лютого 2026 20:40
Звєров упенений, що Бражко в березні може повернутися до збірної України
Володимир Бражко. Фото: "Динамо" Київ

Півзахисник "Динамо" Володимир Бражко може отримати шанс знову зіграти за національну команду України. Раніше він повернув місце в основі столичного клубу.

Про це заявив журналіст Володимир Звєров, передає портал Новини.LIVE.

Прогрес на зборах і кадровий дефіцит

Звєров заявив, що Бражко помітно покращив фізичний стан та виглядав переконливо в контрольних та офіційних матчах.

За словами журналіста, хавбек додає в боротьбі на другому поверсі, якісно виконує довгі передачі та впевнено діє у фазі розгону атак. Він підкреслив, що навіть з урахуванням рівня суперників помітно — футболіст перебуває у хороших кондиціях.

Владимир Бражко
Володимир Бражко. Фото: "Динамо" Київ

"Бражко дуже здорово показав себе на зборах, за свідченням очевидців, він дуже покращив свій фізичний стан і, напевно, що це є наслідком якогось покращення ментального стану", — сказав Бражко.

Журналіст також звернув увагу на ситуацію в центрі поля збірної України. Через ушкодження вибув Олександр Зінченко, а Георгій Судаков певний період не грав через проблеми зі здоров’ям. На цьому тлі можливий дефіцит центральних півзахисників відкриває простір для нових рішень тренерського штабу.

Звєров наголосив, що потенціал Бражка нікуди не зник, а його нинішня форма дозволяє розглядати гравця як реального кандидата до складу національної команди.

Нагадаємо, чемпіона світу з України мобілізували у штурмовий підрозділ.

Наречена португальського футболіста Кріштіану Роналду поділилась пікантним фото.

Київ футбол Динамо УПЛ Володимир Бражко
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
