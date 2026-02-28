Зверов высказался о шансах Бражко в сборной

Владимир Бражко. Фото: "Динамо" Киев

Полузащитник "Динамо" Владимир Бражко может получить возможность снова сыграть за сборную Украины. Его форма после зимних сборов стала предметом обсуждения тренеров национальной команды.

Об этом заявил журналист Владимир Зверов, передает портал Новини.LIVE.

Прогресс на сборах и кадровый дефицит

Зверов заявил, что Бражко заметно улучшил физическое состояние и выглядел убедительно в контрольных и официальных матчах.

По словам журналиста, хавбек прибавляет в борьбе на втором этаже, качественно выполняет длинные передачи и уверенно действует в фазе разгона атак. Он подчеркнул, что даже с учетом уровня соперников заметно — футболист находится в хороших кондициях.

Владимир Бражко. Фото: "Динамо" Киев

"Бражко очень здорово показал себя на сборах, по свидетельству очевидцев, он очень улучшил свое физическое состояние и, наверное, что это является следствием какого-то улучшения ментального состояния", — сказал Бражко.

Журналист также обратил внимание на ситуацию в центре поля сборной Украины. Из-за повреждения выбыл Александр Зинченко, а Георгий Судаков определенный период не играл из-за проблем со здоровьем. На этом фоне возможный дефицит центральных полузащитников открывает простор для новых решений тренерского штаба.

Зверов отметил, что потенциал Бражко никуда не исчез, а его нынешняя форма позволяет рассматривать игрока как реального кандидата в состав национальной команды.

