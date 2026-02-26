Видео
Україна
Главная Спорт Дюбуа начал работать с украинским тренером

Дюбуа начал работать с украинским тренером

Ua ru
Дата публикации 26 февраля 2026 21:42
Украинский тренер готовит Дюбуа к бою с Уордли
Даниэль Дюбуа в нокдауне в бою с Александром Усиком. Фото: Reuters

Британский боксер Даниэль Дюбуа усилил тренерский штаб украинским специалистом. Николай Хмелькевич сотрудничает с командой спортсмена с конца 2025 года.

Об этом сам Хмелкевич сообщил в комментарии LuckyPunch, передает портал Новини.LIVE.

Роль украинца в команде

По словам тренера, он отвечает за обще-боксерскую подготовку Дюбуа, тогда как главным наставником остается Дон Чарльз.

Николай Хмилькевич и Даниэль Дюбуа
Николай Хмелкевич и Даниэль Дюбуа. Фото: LuckyPunch

Хмелкевич работает в лондонском клубе BuddhaBox, а знакомство с британцем произошло через общие контакты в профессиональной среде.

Украинец имеет опыт выступлений за национальную сборную Украины по кикбоксингу, а также практику в классическом боксе. Ранее он сотрудничал с Энтони Джошуа, Кэлом Бруком, Ричардом Риакпором и бойцом ММА Майклом Пейджем.

Сейчас Дюбуа готовится к поединку 9 мая против Фабио Уордли. На кону будет стоять пояс чемпиона мира по версии WBO. Для британца это будет один из ключевых боев после потери статуса чемпиона.

Напомним, объединенный чемпион Усик мог подписать контракт с Дейной Уайтом и Турки Аль аш-Шейхом.

В Верховной Раде сообщили, что лучшего украинского игрока в шашки мобилизовали в штурмовики.

Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
