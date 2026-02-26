Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Дюбуа після поразки від Усика найняв українського тренера

Дюбуа після поразки від Усика найняв українського тренера

Ua ru
Дата публікації: 26 лютого 2026 21:42
Український тренер з'явився у штабі Дюбуа
Даніель Дюбуа в нокдауні в бою з Олександром Усиком. Фото: Reuters

Український тренер Микола Хмелькевич приєднався до команди британського боксера Деніела Дюбуа. Спеціаліст працює з ексчемпіоном світу з кінця 2025 року.

Про це сам Хмелькевич повідомив у коментарі LuckyPunch, передає портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Роль українця у команді

За словами тренера, він відповідає за загально-боксерську підготовку Дюбуа, тоді як головним наставником залишається Дон Чарльз.

Николай Хмилькевич и Даниэль Дюбуа
Микола Хмелькевич та Даніель Дюбуа. Фото: LuckyPunch

Хмелькевич працює у лондонському клубі BuddhaBox, а знайомство з британцем відбулося через спільні контакти у професійному середовищі.

Українець має досвід виступів за національну збірну України з кікбоксингу, а також практику в класичному боксі. Раніше він співпрацював з Ентоні Джошуа, Келом Бруком, Річардом Ріакпором та бійцем ММА Майклом Пейджем.

Наразі Дюбуа готується до поєдинку 9 травня проти Фабіо Вордлі. На кону стоятиме пояс чемпіона світу за версією WBO. Для британця це буде один із ключових боїв після втрати статусу чемпіона.

Нагадаємо, об'єднаний чемпион Усик міг підписати контракт з Дейною Вайтом та Туркі Аль аш-Шейхом.

У Верховній Раді повідомили, що найкращого українського гравця в шашки мобілізували у штурмовики.

бокс Даніель Дюбуа суперважка вага професійний бокс українські боксери Фабіо Вордлі
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації