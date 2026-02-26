Український тренер з'явився у штабі Дюбуа

Даніель Дюбуа в нокдауні в бою з Олександром Усиком. Фото: Reuters

Український тренер Микола Хмелькевич приєднався до команди британського боксера Деніела Дюбуа. Спеціаліст працює з ексчемпіоном світу з кінця 2025 року.

Про це сам Хмелькевич повідомив у коментарі LuckyPunch, передає портал Новини.LIVE.

Роль українця у команді

За словами тренера, він відповідає за загально-боксерську підготовку Дюбуа, тоді як головним наставником залишається Дон Чарльз.

Микола Хмелькевич та Даніель Дюбуа. Фото: LuckyPunch

Хмелькевич працює у лондонському клубі BuddhaBox, а знайомство з британцем відбулося через спільні контакти у професійному середовищі.

Українець має досвід виступів за національну збірну України з кікбоксингу, а також практику в класичному боксі. Раніше він співпрацював з Ентоні Джошуа, Келом Бруком, Річардом Ріакпором та бійцем ММА Майклом Пейджем.

Наразі Дюбуа готується до поєдинку 9 травня проти Фабіо Вордлі. На кону стоятиме пояс чемпіона світу за версією WBO. Для британця це буде один із ключових боїв після втрати статусу чемпіона.

