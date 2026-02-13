Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Офіційно оголошено супербій в дивізіоні Усика між Вордлі та Дюбуа

Офіційно оголошено супербій в дивізіоні Усика між Вордлі та Дюбуа

Ua ru
Дата публікації: 13 лютого 2026 23:59
Вордлі — Дюбуа: Queensberry анонсувала бій за титул WBO
Фабіо Вордлі — Даніель Дюбуа. Фото: Queensberry Promotions

В суперважкій вазі оголосили бій за чемпіонський титул WBO. Це буде перший захист Фабіо Вордлі після того як йому подарували титул після відмови Олександра Усика.

Суперником Вордлі стане ексчемпіон світу Даніель Дюбуа, повідомила промоутерська компанія Queensberry.

Реклама
Читайте також:

Вордлі проведе другий бій з ексчемпіоном світу

Queensberry Promotions офіційно підтвердила поєдинок за титул WBO.

Бій заплановано на 9 травня в Манчестері. На кону стоятиме пояс чемпіона світу за версією WBO. Для Вордлі це буде найскладніший суперник в кар'єрі.

Британець став чемпіоном у листопаді після того, як Усик відмовився від пояса. Свій попередній поєдинок Вордлі провів у жовтні, здолавши ексчемпіона світу Джозефа Паркера.

Дюбуа повернеться на ринг уперше з липня, коли поступився Усику технічним нокаутом у бою за звання абсолютного чемпіона світу. Тепер він отримає шанс знову поборотися за титул у надважкій категорії.

Нагадаємо, колишній футболіст "Динамо" Каха Каладзе зізнався про розповів про останні розмови з Андрієм Шеченком.

Українські спортсмени проявили себе у шостий день Олімпійських ігор.

бокс Даніель Дюбуа суперважка вага професійний бокс Фабіо Вордлі
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації