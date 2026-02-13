Вордлі — Дюбуа: Queensberry анонсувала бій за титул WBO

Фабіо Вордлі — Даніель Дюбуа. Фото: Queensberry Promotions

В суперважкій вазі оголосили бій за чемпіонський титул WBO. Це буде перший захист Фабіо Вордлі після того як йому подарували титул після відмови Олександра Усика.

Суперником Вордлі стане ексчемпіон світу Даніель Дюбуа, повідомила промоутерська компанія Queensberry.

Вордлі проведе другий бій з ексчемпіоном світу

Queensberry Promotions офіційно підтвердила поєдинок за титул WBO.

Бій заплановано на 9 травня в Манчестері. На кону стоятиме пояс чемпіона світу за версією WBO. Для Вордлі це буде найскладніший суперник в кар'єрі.

𝐃𝐎𝐍'𝐓 𝐁𝐋𝐈𝐍𝐊 😤🔥



Power meets power when Fabio Wardley defends his WBO World Heavyweight Championship against Daniel Dubois 💥#WardleyDubois | May 9 | @Cooplive, Manchester | Live on ⁦@DAZNBoxing⁩ pic.twitter.com/glf0dcNgPE — Queensberry Promotions (@Queensberry) February 13, 2026

Британець став чемпіоном у листопаді після того, як Усик відмовився від пояса. Свій попередній поєдинок Вордлі провів у жовтні, здолавши ексчемпіона світу Джозефа Паркера.

Дюбуа повернеться на ринг уперше з липня, коли поступився Усику технічним нокаутом у бою за звання абсолютного чемпіона світу. Тепер він отримає шанс знову поборотися за титул у надважкій категорії.

