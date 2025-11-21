Відео
Головна Спорт Вордлі різко розкритикував Усика — що сказав британець

Вордлі різко розкритикував Усика — що сказав британець

Ua ru
Дата публікації: 21 листопада 2025 11:45
Оновлено: 11:44
Вордлі різко розкритикував Усика через відмову від бою
Олександр Усик позує для знімка. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Чемпіон світу з боксу за версією WBO Фабіо Вордлі шкодує про те, що не зможе зустрітися з Олександром Усиком на рингу. Британець заявив, що мріяв про таке протистояння.

Фабіо Вордлі претендував на бій з українцем, який відмовився від цього поєдинку, повідомляє Sky Sports Boxing.

Читайте також:

Олександр Усик мав захистити титул чемпіона світу за версією WBO в бою з Фабіо Вордлі, який став обов'язковим претендентом після перемоги над Джозефом Паркером. Однак українець відмовився від цього пояса, чим розчарував британця.

Фабио Уордли
Фабіо Вордлі на рингу. Фото: instagram.com/fabiowardley/

Що Вордлі сказав про Усика

Колишній претендент на бій із чемпіоном визнав, що давно готується себе до думки про протистояння з українцем. Команда Фабіо вже почала розробляти план виходу Вордлі на пік форми під час бою з Усиком. Британець заявив, що цей поєдинок міг стати вершиною його кар'єри.

Вордлі заявив, що без проблем погодився на прохання Олександра відтермінувати бій через травму, однак після цього Усик просто відмовився від протистояння. Британський чемпіон так і не зрозумів, у чому причина рішення українця не проводити поєдинок.

При цьому Вордлі запевнив, що готовий розглянути будь-які варіанти, якщо Усик вирішить передумати. Для цього буде достатньо, якщо представники Олександра зв'яжуться з Фабіо або членами його команди.

Нагадаємо, Ілля Забарний може втратити ігрову практику перед важливими матчами збірної України.

"Рома" хоче продати Артема Довбика, але надасть йому ще один шанс проявити себе в основному складі.

Анатолій Трубін може змінити клуб у будь-який час, "Бенфіка" назвала умову для трансферу.

спорт Олександр Усик бокс Фабіо Вордлі Бій Усик — Вордлі
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
