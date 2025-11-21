Видео
Уордли резко раскритиковал Усика — что сказал британец

Дата публикации 21 ноября 2025 11:45
обновлено: 11:44
Уордли резко раскритиковал Усика из-за отказа от боя
Александр Усик позирует для снимка. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Чемпион мира по боксу по версии WBO Фабио Уордли сожалеет о том, что не сможет встретиться с Александром Усиком на ринге. Британец заявил, что мечтал о таком противостоянии. 

Фабио Уордли претендовал на бой с украинцем, который отказался от этого поединка, сообщает Sky Sports Boxing

Александр Усик должен был защитить титул чемпиона мира по версии WBO в бою с Фабио Уордли, который стал обязательным претендентом после победы над Джозефом Паркером. Однако украинец отказался от этого пояса, чем разочаровал британца. 

Фабио Уордли
Фабио Уордли на ринге. Фото: instagram.com/fabiowardley/

Что Уордли сказал об Усике 

Бывший претендент на бой с чемпионом признал, что давно готовится себя к мысли о противостоянии с украинцем. Команда Фабио уже начала разрабатывать план выхода Уордли на пик формы во время боя с Усиком. Британец заявил, что этот поединок мог стать вершиной его карьеры. 

Уордли заявил, что без проблем согласился на просьбу Александра отсрочить бой из-за травмы, однако после этого Усик просто отказался от противостояния. Британский чемпион так и не понял, в чем причина решения украинца не проводить поединок. 

При этом Уордли заверил, что готов рассмотреть любые варианты, если Усик решит передумать. Для этого будет достаточно, если представители Александра свяжутся с Фабио или членами его команды. 

спорт Александр Усик бокс Фабио Уордли Бой Усик — Уордли
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
