Уордли резко раскритиковал Усика из-за отказа от боя

Чемпион мира по боксу по версии WBO Фабио Уордли сожалеет о том, что не сможет встретиться с Александром Усиком на ринге. Британец заявил, что мечтал о таком противостоянии.

Фабио Уордли претендовал на бой с украинцем, который отказался от этого поединка, сообщает Sky Sports Boxing.

Александр Усик должен был защитить титул чемпиона мира по версии WBO в бою с Фабио Уордли, который стал обязательным претендентом после победы над Джозефом Паркером. Однако украинец отказался от этого пояса, чем разочаровал британца.

Что Уордли сказал об Усике

Бывший претендент на бой с чемпионом признал, что давно готовится себя к мысли о противостоянии с украинцем. Команда Фабио уже начала разрабатывать план выхода Уордли на пик формы во время боя с Усиком. Британец заявил, что этот поединок мог стать вершиной его карьеры.

Уордли заявил, что без проблем согласился на просьбу Александра отсрочить бой из-за травмы, однако после этого Усик просто отказался от противостояния. Британский чемпион так и не понял, в чем причина решения украинца не проводить поединок.

При этом Уордли заверил, что готов рассмотреть любые варианты, если Усик решит передумать. Для этого будет достаточно, если представители Александра свяжутся с Фабио или членами его команды.

