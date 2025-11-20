Жена Усика показала, как повзрослели дети боксера

Александр Усик с сыном. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Екатерина Усик поделилась кадрами новой семейной фотосессии. Она показала, как выглядят дети пары.

Александр Усик тоже с удовольствием позирует на снимках, которые Екатерина опубликовала в Instagram.

Дочери Екатерины и Александра. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

В четверг, 20 ноября, в Украине отмечают Всемирный день ребенка. Екатерина Усик обратилась к соотечественникам и показала кадры, на которых оказались запечатлены все члены семьи украинского чемпиона мира по боксу.

Сыновья Александра Усика. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Кого показала жена Усика

На кадрах, которые Екатерина опубликовала в социальной сети, присутствуют все дети звездной пары. Супруги воспитывают 15-летнюю Елизавету, 12-летнего Кирилла и 10-летнего Михаила, а также дочь Марию, которой недавно исполнился годик.

Мария Усик. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

"Сегодня День защиты детей. Пусть все детки будут счастливы и здоровы. Жили в мире, где нет боли и горя", — написала Екатерина под фотографиями.

Екатерина Усик с сыном. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Семья Александра и Екатерины нередко делится с поклонниками снимками детей, но избегает общих фотосессий. На этот раз на кадрах присутствуют не только все дети пары, но и сами родители в теплой, непринужденной обстановке.

