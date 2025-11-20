Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Жена Усика удивила идеей для фотосессии с детьми

Жена Усика удивила идеей для фотосессии с детьми

Ua ru
Дата публикации 20 ноября 2025 13:03
обновлено: 13:12
Жена Усика показала, как повзрослели дети боксера
Александр Усик с сыном. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Екатерина Усик поделилась кадрами новой семейной фотосессии. Она показала, как выглядят дети пары. 

Александр Усик тоже с удовольствием позирует на снимках, которые Екатерина опубликовала в Instagram

Реклама
Читайте также:
Екатерина Усик
Дочери Екатерины и Александра. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

В четверг, 20 ноября, в Украине отмечают Всемирный день ребенка. Екатерина Усик обратилась к соотечественникам и показала кадры, на которых оказались запечатлены все члены семьи украинского чемпиона мира по боксу. 

Екатерина Усик
Сыновья Александра Усика. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Кого показала жена Усика 

На кадрах, которые Екатерина опубликовала в социальной сети, присутствуют все дети звездной пары. Супруги воспитывают 15-летнюю Елизавету, 12-летнего Кирилла и 10-летнего Михаила, а также дочь Марию, которой недавно исполнился годик. 

Мария Усик
Мария Усик. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

"Сегодня День защиты детей. Пусть все детки будут счастливы и здоровы. Жили в мире, где нет боли и горя", — написала Екатерина под фотографиями. 

Екатерина Усик
Екатерина Усик с сыном. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Семья Александра и Екатерины нередко делится с поклонниками снимками детей, но избегает общих фотосессий. На этот раз на кадрах присутствуют не только все дети пары, но и сами родители в теплой, непринужденной обстановке. 

Напомним, португальская "Бенфика" готова продать лидера сборной Украины Анатолия Трубина. 

У защитника Ильи Забарного возникли проблемы во французском "ПСЖ", не исключен трансфер в другой клуб. 

Зинедин Зидан собирается возглавить сборную Франции, это назначение уже согласовано. 

спорт Александр Усик бокс украинские боксеры Елизавета Усик
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации