Україна
Дружина Усика здивувала ідеєю для фотосесії з дітьми

Дружина Усика здивувала ідеєю для фотосесії з дітьми

Ua ru
Дата публікації: 20 листопада 2025 13:03
Оновлено: 13:12
Дружина Усика показала, як подорослішали діти боксера
Олександр Усик із сином. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Катерина Усик поділилася кадрами нової сімейної фотосесії. Вона показала, який вигляд мають діти пари.

Олександр Усик теж із задоволенням позує на знімках, які Катерина опублікувала в Instagram.

Екатерина Усик
Дочки Катерини та Олександра. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

У четвер, 20 листопада, в Україні відзначають Всесвітній день дитини. Катерина Усик звернулася до співвітчизників та показала кадри, на яких опинилися зазнімковані всі члени сім'ї українського чемпіона світу з боксу.

Екатерина Усик
Сини Олександра Усика. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Кого показала дружина Усика

На кадрах, які Катерина опублікувала в соціальній мережі, присутні всі діти зоряної пари. Подружжя виховує 15-річну Єлизавету, 12-річного Кирила та 10-річного Михайла, а також доньку Марію, якій нещодавно виповнився рік.

Мария Усик
Марія Усик. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

"Сьогодні День захисту дітей. Нехай усі дітки будуть щасливі та здорові. Жили у світі, де немає болю та горя", — написала Катерина під фотографіями.

Екатерина Усик
Катерина Усик із сином. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Сім'я Олександра та Катерини нерідко ділиться з шанувальниками знімками дітей, але уникає спільних фотосесій. Цього разу на кадрах присутні не тільки всі діти пари, а й самі батьки в теплій, невимушеній обстановці.

Нагадаємо, португальська "Бенфіка" готова продати лідера збірної України Анатолія Трубіна.

У захисника Іллі Забарного виникли проблеми у французькому "ПСЖ", не виключений трансфер в інший клуб.

Зінедін Зідан збирається очолити збірну Франції, це призначення вже погоджено.

спорт Олександр Усик бокс українські боксери Єлизавета Усик
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
