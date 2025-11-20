Дружина Усика показала, як подорослішали діти боксера

Дружина Усика здивувала ідеєю для фотосесії з дітьми
Катерина Усик поділилася кадрами нової сімейної фотосесії. Вона показала, який вигляд мають діти пари.
Олександр Усик теж із задоволенням позує на знімках, які Катерина опублікувала в Instagram.
У четвер, 20 листопада, в Україні відзначають Всесвітній день дитини. Катерина Усик звернулася до співвітчизників та показала кадри, на яких опинилися зазнімковані всі члени сім'ї українського чемпіона світу з боксу.
Кого показала дружина Усика
На кадрах, які Катерина опублікувала в соціальній мережі, присутні всі діти зоряної пари. Подружжя виховує 15-річну Єлизавету, 12-річного Кирила та 10-річного Михайла, а також доньку Марію, якій нещодавно виповнився рік.
"Сьогодні День захисту дітей. Нехай усі дітки будуть щасливі та здорові. Жили у світі, де немає болю та горя", — написала Катерина під фотографіями.
Сім'я Олександра та Катерини нерідко ділиться з шанувальниками знімками дітей, але уникає спільних фотосесій. Цього разу на кадрах присутні не тільки всі діти пари, а й самі батьки в теплій, невимушеній обстановці.
