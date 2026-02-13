Видео
Главная Спорт Официально объявлен супербой в дивизионе Усика между Уордли и Дюбуа

Официально объявлен супербой в дивизионе Усика между Уордли и Дюбуа

Ua ru
Дата публикации 13 февраля 2026 23:59
Уордли - Дюбуа: Queensberry анонсировала бой за титул WBO
Фабио Уордли - Даниэль Дюбуа. Фото: Queensberry Promotions

В супертяжелом весе объявили бой за чемпионский титул WBO. Это будет первая защита Фабио Уордли после того как ему подарили титул после отказа Александра Усика.

Соперником Уордли станет экс-чемпион мира Даниэль Дюбуа, сообщила промоутерская компания Queensberry.

Читайте также:

Уордли проведет второй бой с экс-чемпионом мира

Queensberry Promotions официально подтвердила поединок за титул WBO.

Бой запланирован на 9 мая в Манчестере. На кону будет стоять пояс чемпиона мира по версии WBO. Для Уордли это будет самый сложный соперник в карьере.

Британец стал чемпионом в ноябре после того, как Усик отказался от пояса. Свой предыдущий поединок Уордли провел в октябре, одолев экс-чемпиона мира Джозефа Паркера.

Дюбуа вернется на ринг впервые с июля, когда уступил Усику техническим нокаутом в бою за звание абсолютного чемпиона мира. Теперь он получит шанс снова побороться за титул в супертяжелой категории.

Напомним, бывший футболист "Динамо" Каха Каладзе признался о рассказал о последних разговорах с Андреем Шеченко.

Украинские спортсмены проявили себя в шестой день Олимпийских игр.

бокс Даниэль Дюбуа супертяжелый вес профессиональный бокс Фабио Уордли
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
