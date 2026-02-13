Уордли - Дюбуа: Queensberry анонсировала бой за титул WBO

Фабио Уордли - Даниэль Дюбуа. Фото: Queensberry Promotions

В супертяжелом весе объявили бой за чемпионский титул WBO. Это будет первая защита Фабио Уордли после того как ему подарили титул после отказа Александра Усика.

Соперником Уордли станет экс-чемпион мира Даниэль Дюбуа, сообщила промоутерская компания Queensberry.

Queensberry Promotions официально подтвердила поединок за титул WBO.

Бой запланирован на 9 мая в Манчестере. На кону будет стоять пояс чемпиона мира по версии WBO. Для Уордли это будет самый сложный соперник в карьере.

Британец стал чемпионом в ноябре после того, как Усик отказался от пояса. Свой предыдущий поединок Уордли провел в октябре, одолев экс-чемпиона мира Джозефа Паркера.

Дюбуа вернется на ринг впервые с июля, когда уступил Усику техническим нокаутом в бою за звание абсолютного чемпиона мира. Теперь он получит шанс снова побороться за титул в супертяжелой категории.

