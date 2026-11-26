Владимир Кличко и Хейден Пенеттьер. Фото: Getty Images

Стало известно, что 11-летняя дочь украинского боксёра Владимира Кличко и покойной американской актрисы Хейден Пенеттьер Кая-Евдокия является единственной наследницей матери. Согласно новым судебным документам, общая стоимость имущества знаменитости превышает шесть миллионов долларов.

Об этом сообщили Новини.LIVE со ссылкой на Page Six.

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Хейден Пенеттьер. Фото: Getty Images

Наследство дочери Владимира Кличко

Согласно судебным документам, Пенеттьер скончалась, не оставив завещания.

Личное имущество актрисы в суде оценили в 5 208 519 долларов, а недвижимость — в 1 023 600 долларов. В общей сложности речь идет о более чем 6,2 миллиона долларов. После оценки имущества Кличко через суд подал ходатайство о назначении Мелиссы Москал Бенчивенги распорядительницей наследства бывшей невесты.

Ранее, в сентябре 2026 года, боксер обратился в американский суд с просьбой назначить его временным опекуном имущества, которое должна унаследовать дочь.

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Спортсмен настаивал на срочном рассмотрении вопроса, поскольку опасался, что посторонние лица могут завладеть активами Пенеттьер.

В октябре суд предоставил Кличко статус временного опекуна наследства до назначения постоянного распорядителя. К одному из заседаний по видеосвязи присоединилась и Кая-Евдокия.

Кроме того, боксер согласился погасить налоговую задолженность бывшей невесты в размере 30 тысяч долларов, чтобы избежать возможных санкций в отношении её имущества.

Американская актриса скончалась 16 августа 2026 года в возрасте 36 лет. По результатам расследования ее смерть признали несчастным случаем, вызванным случайной передозировкой наркотиков.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что скончался бывший главный тренер сборной Украины по хоккею Александр Сеуканд. Специалист ушел из жизни в возрасте 75 лет. За свою карьеру он десять раз приводил киевский "Сокол" к чемпионству Украины и работал с национальной командой в 2003–2009 годах.

Также Новини.LIVE писали, что исполняющий обязанности главного тренера "Динамо" Мацей Кендзьорек прокомментировал возможность своего назначения на постоянной основе.