Володимир Кличко та Гейден Пенеттьєр. Фото: Getty Images

Стало відомо, що 11-річна донька українського боксера Володимира Кличка та покійної американської акторки Гейден Пенеттьєр Кая-Євдокія є єдиною спадкоємицею матері. Згідно з новими судовими документами, загальна вартість майна знаменитості перевищує шість мільйонів доларів.

Про це повідомили Новини.LIVE з посиланням на Page Six.

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Гейден Пенеттьєр. Фото: Getty Images

Спадщина доньки Володимира Кличка

Згідно із судовими документами, Пенеттьєр померла, не залишивши заповіту.

Особисте майно акторки в суді оцінили у 5 208 519 доларів, а нерухомість — у 1 023 600 доларів. Загалом ідеться про понад 6,2 мільйона доларів. Після оцінки майна Кличко через суд подав клопотання про призначення Мелісси Москал Бенчівенги розпорядницею спадщини колишньої нареченої.

Раніше, у вересні 2026 року, боксер звернувся до американського суду з проханням призначити його тимчасовим опікуном майна, яке має успадкувати донька.

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Спортсмен наполягав на терміновому розгляді питання, оскільки побоювався, що сторонні особи можуть заволодіти активами Пенеттьєр.

У жовтні суд надав Кличку статус тимчасового опікуна спадщини до призначення постійного розпорядника. До одного із засідань через відеозв'язок долучилася й Кая-Євдокія.

Крім того, боксер погодився сплатити податкову заборгованість колишньої нареченої в розмірі 30 тисяч доларів, щоб уникнути можливих санкцій щодо її майна.

Американська акторка померла 16 серпня 2026 року у віці 36 років. За результатами розслідування, її смерть визнали нещасним випадком, спричиненим випадковим передозуванням наркотиками.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що раніше помер колишній головний тренер збірної України з хокею Олександр Сеуканд. Фахівець пішов із життя у віці 75 років. За свою кар'єру він десять разів приводив київський "Сокіл" до чемпіонства України та працював із національною командою у 2003–2009 роках.

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