Гейден Панеттьєр могла померти через оксикодон із фентанілом: що відомо

Гейден Пенеттьєр та Володимир Кличко. Фото: Getty Images

Американські правоохоронці назвали основну версію смерті акторки Гейден Пенеттьєр, яка є колишньою нареченою українського боксера Володимира Кличка, з яким у них спільна дитина. Слідчі припускають, що причиною трагедії могла стати таблетка оксикодону, до якої був домішаний фентаніл.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на TMZ.

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Гейден Пенеттьєр. Фото: instagram.com/haydenpanettiere

Слідство перевіряє версію про фентаніл

За даними джерел, знайомих із ходом розслідування, Панеттьєр нібито тривалий час купувала рецептурні препарати на чорному ринку в одного й того самого дилера в Лос-Анджелесі. Йдеться, зокрема, про оксикодон.

За попередньою інформацією, напередодні смерті акторка прийняла кілька придбаних препаратів під час перельоту з Лос-Анджелеса до Південної Кароліни. Правоохоронці вважають, що вранці в день смерті вона вжила таблетку оксикодону, яка могла містити смертельну дозу фентанілу.

Наразі Управління з боротьби з наркотиками США в Лос-Анджелесі встановлює зв'язок між акторкою та ймовірним дилером, а також намагається з'ясувати походження смертельної таблетки. Водночас слідчі наголошують, що остаточні висновки можна буде зробити лише після отримання результатів токсикологічної експертизи.

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За інформацією джерела, після прибуття медиків до помешкання, де Гейден перебувала разом зі своїм хлопцем Браяном Гікерсоном, він передав правоохоронцям пакет із її рецептурними ліками.

Також повідомляється, що до приїзду швидкої допомоги чоловік ввів акторці препарат Narcan, який застосовують у разі передозування опіоїдами. Однак врятувати її не вдалося.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про нові деталі розслідування смерті колишньої нареченої Володимира Кличка. Правоохоронці перевіряють причетність до смерті її хлопця.

Також Новини.LIVE писав про суперечку навколо поховання Пенеттьєр після її смерті. Родичі акторки та Володимир Кличко мали різні погляди щодо похорон.