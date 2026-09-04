Смерть Гейден Панеттьєр: поліція перевіряє її бойфренда

Володимир Кличко та Гейден Пенеттьєр. Фото: Getty Images

Бойфренд американської акторки Гейден Пенеттьєр, яка раніше була нареченою українського боксера Володимира Кличка, опинився в центрі уваги слідства після її загадкової смерті. Правоохоронці мають намір отримати доступ до його телефона, оскільки вважають, що він може містити важливу інформацію про останні години життя 36-річної акторки.

Про це повідомив портал Новини.LIVE із посиланням на RadarOnline.

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Гейден Пенеттьєр. Фото: Getty Images

Поліція перевіряє бойфренда Пенеттьєр

За даними джерел, слідчі дедалі більше уваги приділяють Браяну Гікерсону, який у день трагедії перебував поруч із Пенеттьєр. Після перевірки його особистих речей правоохоронці вирішили домагатися доступу до мобільного телефона.

Інсайдер зазначив, що телефон може допомогти встановити, з ким Гікерсон спілкувався, де перебував і що відбувалося перед тим, як акторку знайшли без свідомості.

Відомо, що стосунки Пенеттьєр і Гікерсона були непростими — пара неодноразово розходилася та сходилася. У 2021 році Браян відбував покарання після засудження у справі про домашнє насильство щодо акторки.

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За словами брата Гікерсона Зака, 16 серпня вони планували разом із Пенеттьєр пообідати та зіграти в критий гольф. Однак, коли чоловіки прийшли до будинку, вони знайшли акторку непритомною.

Зак розповів, що одразу викликав службу порятунку, а Браян увів Пенеттьєр препарат "Наркан", який застосовують при передозуванні опіоїдами. Після цього вони разом проводили серцево-легеневу реанімацію до прибуття медиків.

Водночас у поліцейському звіті зазначається, що під час рятувальних заходів Зак був сильно схвильований, тоді як сам Гікерсон почав проявляти емоції лише після того, як лікарі офіційно констатували смерть акторки. Також він передав правоохоронцям медикаменти, які вона приймала останнім часом.

Після смерті акторки її сусідка також заявила, що неодноразово чула конфлікти між Пенеттьєр і Гікерсоном та двічі бачила, як знаменитість виносили з квартири на каталці. Ці свідчення стали ще одним фактором, через який правоохоронці вирішили ретельніше перевірити обставини смерті акторки та роль її бойфренда в цій справі.

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