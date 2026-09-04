Смерть Хейден Панеттьер: полиция проверяет её бойфренда

Владимир Кличко и Хейден Пенеттьер. Фото: Getty Images

Бойфренд американской актрисы Хейден Панеттьер, которая ранее была невестой украинского боксера Владимира Кличко, оказался в центре внимания следствия после ее загадочной смерти. Правоохранители намерены получить доступ к его телефону, поскольку считают, что он может содержать важную информацию о последних часах жизни 36-летней актрисы.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на RadarOnline.

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Хейден Панеттьер. Фото: Getty Images

Полиция проверяет бойфренда Панеттьери

По данным источников, следователи уделяют все больше внимания Брайану Хикерсону, который в день трагедии находился рядом с Панеттьер. После проверки его личных вещей правоохранители решили добиваться доступа к мобильному телефону.

Инсайдер отметил, что телефон может помочь установить, с кем Хикерсон общался, где находился и что происходило перед тем, как актрису нашли без сознания.

Известно, что отношения Панеттьер и Хикерсона были непростыми — пара неоднократно расставалась и сходилась. В 2021 году Брайан отбывал наказание после осуждения по делу о домашнем насилии в отношении актрисы.

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Что известно о дне смерти актрисы

По словам брата Хикерсона Зака, 16 августа они планировали вместе с Панеттьер пообедать и сыграть в крытый гольф. Однако, когда мужчины пришли к дому, они обнаружили актрису без сознания.

Зак рассказал, что сразу вызвал службу спасения, а Брайан ввел Панеттьер препарат "Наркан", который применяют при передозировке опиоидами. После этого они вместе проводили сердечно-легочную реанимацию до прибытия медиков.

В то же время в полицейском отчете отмечается, что во время реанимационных мероприятий Зак был сильно взволнован, тогда как сам Хикерсон начал проявлять эмоции лишь после того, как врачи официально констатировали смерть актрисы. Также он передал правоохранителям медикаменты, которые она принимала в последнее время.

После смерти актрисы ее соседка также заявила, что неоднократно слышала конфликты между Панеттьер и Хикерсоном и дважды видела, как знаменитость выносили из квартиры на каталке. Эти свидетельства стали еще одним фактором, из-за которого правоохранители решили тщательнее проверить обстоятельства смерти актрисы и роль ее бойфренда в этом деле.

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